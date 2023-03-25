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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Κυρι...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΓΙΑΓΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-3-2023 & ΩΡΑ 12:00  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ

ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΟ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ

OI  AΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ         

 
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

ην αγαπημένη μας

μητέρα ,αδελφή,γιαγιά & θεία

                                                                                                                                                                                                                                ΝΙΚΟΥΛΑ  ΧΗΡΑ  ΑΠΟΣΤ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ{ ΜΠΑΛΙΟΥ }

ΕΤΩΝ:81

 Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 26-3-2023 και ώρα 4.00 μ.μ

 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νικόλαος & Μαργαρίτα Θανοπούλου,

Βασιλική & Βασίλειος Καρανάσος,

Ευαγγελία & Αναστάσιος Αρσένης,

Παναγιώτα & Κωνσταντίνος Φραντζής

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΖΑΓΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ       

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ  ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ,

ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ, & ΘΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΙΕΡΕΩΣ)

ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 / 3 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ


Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΕΡΕΥΣ)


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΜΑΡΙΑ & ΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΓΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΠΑΠΑΘΩΜΑ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ,

ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 / 3 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ


Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΡΓΥΡΗΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΡΟΖΑΛΙΑ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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