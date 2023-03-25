Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΓΙΑΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-3-2023 & ΩΡΑ 12:00 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ
OI AΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
ην αγαπημένη μας
μητέρα ,αδελφή,γιαγιά & θεία
ΝΙΚΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ{ ΜΠΑΛΙΟΥ }
ΕΤΩΝ:81
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 26-3-2023 και ώρα 4.00 μ.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νικόλαος & Μαργαρίτα Θανοπούλου,
Βασιλική & Βασίλειος Καρανάσος,
Ευαγγελία & Αναστάσιος Αρσένης,
Παναγιώτα & Κωνσταντίνος Φραντζής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΖΑΓΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ,
ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ, & ΘΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΙΕΡΕΩΣ)
ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 / 3 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΕΡΕΥΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΜΑΡΙΑ & ΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ,
ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 / 3 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΡΓΥΡΗΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΡΟΖΑΛΙΑ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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