Σήμερα η ημερίδα της p-consulting.gr για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία

Πολιτικές, εργαλεία και προσεγγίσεις που αφορούν στην ενίσχυση των γυναικών επιχειρηματιών της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργανώνει η δραστήρια p-consulting.gr, τη Δευτέρα 13 Μαρίου 2023, στις 18:00, στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα.

Στην συγκεκριμένη ημερίδα, στο επίκεντρο έρχεται η επιχειρηματικότητα, και η συμμετοχή των γυναικών σε αυτή, κάτι που αποτελεί σημαντικό αίτημα της εποχής. Αίτημα που προέρχεται από όλες τις κοινωνικές ομάδες αλλά και υποστηρίζεται σθεναρά από τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σημειώνεται πως η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ KA2 FEMALE ENTREPRENEUR. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη και ώθηση των γυναικών, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να δημιουργήσουν μία δική τους επιχείρηση στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα.

Πρόγραμμα Ημερίδας



Συντονισμός ημερίδας: Μελιώ Κατσιφάρα.



17:30 – 18:00 | Προσέλευση – Εγγραφές.



18:00 – 18:10 | Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί.

Ανδρέας Ντακόλιας. Διαχειριστής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Αχαΐας, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Άννα-Μαρία Ρογδάκη. Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Πάτρας. Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας. Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου Πάτρας.



18:10 – 18:30 | Χάραξη περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη των γυναικών στο πολιτιστικό και δημιουργικό επιχειρείν.

Ζαΐμης Φωκίων. Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



18:30 – 18:50 | Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία

Έρη Παυλάκη. Co-founder Women Do Business, CEO Star Sleep, Msc Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές.



18:50 – 19:10 | Προκλήσεις στο γυναικείο επιχειρείν και τη σύγχρονη δημιουργική βιομηχανία.

Ειρήνη Ιωαννίδου. Ιδρύτρια και Creative Director του δημιουργικού γραφείου Vongrid.



19:10 - 19:30 | Δυνατότητες και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Ανδρέας Τσιλίρας. Πολιτιστικός διαχειριστής, συνιδρυτής Mosaic//Πολιτισμός & Δημιουργικότητα.



19:30 – 19:45 | How to be a Female Entrepreneur.

Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη. Co-founder of p-consulting.gr.



19:45 – 20:00 | Ερωτήσεις – Συζήτηση με το κοινό.



20:00 | Λήξη Ημερίδας.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ημερίδα, μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα προ-εγγραφής. Επίσης, εγγραφές θα γίνονται πριν την έναρξη της εκδήλωσης, από τις 17:30 έως τις 18:00, στη γραμματεία της ημερίδας.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.