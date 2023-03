«Προσκύνημα» στο κυριακάτικο πάρτι των πληρωμάτων, μια υπερπαραγωγή γεμάτη καινοτομίες με τέσσερις πίστες

H guest list

Αναλυτικότερα, επρόκειτο για το κυριακάτικο συναπάντημα δέκα καρναβαλικών γκρουπ (45-51-62-77-78-106-128-135-210-211-222) και το ιδανικό επιστέγασμα της Μεγάλης Παρέλασης της τελευταίας Κυριακής.

Μαζί τους διασκέδασαν εκατοντάδες φίλοι και καλεσμένοι τους. Ανάμεσά τους ήταν ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με συνεργάτες του, ο διευθ. σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Τσώνης, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής όπως η Βίβιαν Σαμούρη, πολιτευτές, επιχειρηματίες, μέλη του Καρναβαλικού Κομιτάτου, επισκέπτες από Αθήνα όπως ο χορογράφος – σκηνοθέτης και διευθυντής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικης Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος και ο σχεδιαστής Γιάννης Λάσκος. Oι προσκλήσεις ήταν sold out από την Τσικνοπέμπτη!

Οι παροχές

Λειτούργησαν παράλληλα τα εξής food spots: Sandwich corner για brioches- sandwiches, οι «γειτονιές» China town για noodles και κινέζικο ρύζι, Little Italy ως pasteria- gelateria, Octoberfest με hot dogs, burgers, pulled pork, deep fried chicken, jacket potatoes, μπύρες. Τις πρωινές ώρες σερβιρίστηκαν κοτόσουπα και πατσάς ενώ στη έξοδο μοιράστηκαν λαγάνες και ταραμοσαλάτα!

Στήθηκαν 4 stages: main stage, εξωτερική carnival tent, glow box με black light εφέ, red bull silent disco (άκουγαν μέσα από ακουστικά και με το πάτημα ενός κουμπιού επέλεγαν έναν από τους δυο Dj’s)



Σε ένα από τα ερειπωμένα κτήρια της 5Ε όλο το βράδυ αιφνιδίασε το κοινό mapping projection όπου έπεφτε ακατάπαυστα κομφετί. Στην είσοδο υπήρχε first aid station με τρία εκπαιδευμένα άτομα ομάδας διάσωσης και πρώτων βοηθειών που στον εξοπλισμό τους (είχαν ακόμα και απινιδωτή). Το φετινό hang over bag / next day kit μοιράστηκε με το σύνθημα «Stay alive & regret nothing» ενώ ακόμα και οι χαρτοπετσέτες είχαν εκτύπωση που έγραφε «νηστικό αρκούδι δε χορεύει» …’