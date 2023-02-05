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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ,

ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 / 2 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΙΕΡΕΑΣ) & ΜΑΡΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ.) ΤΣΑΦΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,

ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ. ΜΑΝΙΚΑ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 / 2 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΕΩΣ 10:30 ΑΠΟ ΤΟ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΝAΙΪΚΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΣΤΙΣ 14:45

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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