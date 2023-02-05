Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ,
ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 / 2 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΙΕΡΕΑΣ) & ΜΑΡΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ.) ΤΣΑΦΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,
ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ. ΜΑΝΙΚΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 / 2 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΕΩΣ 10:30 ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΝAΙΪΚΩΝ
Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΣΤΙΣ 14:45
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr