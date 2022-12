Πάτρα: Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα το "Avatar: The Way of Water" στο Πάνθεον

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη, στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 22/12 έως και την Τετάρτη 28/12/2022 συνεχίζεται η προβολή καθημερινά στις 20:15 της υπερπαραγωγής «Avatar: The Way Of Water» του Τζέιμς Κάμερον, εκτός του Σαββάτου, παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης τη γιορτινή αυτή Χριστουγεννιάτικη εβδομάδα θα παίζεται καθημερινά στις 18.00 (την Παρασκευή 23/12 στις 17.00) το παιδικό φιλμ ψηφιακού ανιμέισον «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία - Puss in Boots: The Last Wish» (μεταγλωττισμένο στα ελληνικά).

Το εντυπωσιακό «Avatar: The Way Of Water», σίκουελ του 1ου Avatar, ήδη παγκοσμίως έχει κάνει εισπράξεις της τάξης των 500 εκατ. δολαρίων. Η σκηνοθεσία είναι του εμπνευσμένου δημιουργού και τιμημένου με Όσκαρ σκηνοθεσίας για τον «Τιτανικό», το 1998, Τζέιμς Κάμερον.

Ηθοποιοί: Ζόε Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πάουντερ, Έντι Φάλκο, Τζεμέιν Κλεμέντ, Κέιτ Γουίνσλετ.

Διάρκεια: 192 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ από 12 ετών.

Περίληψη

Η πρώτη follow-up ταινία της πλέον επιτυχημένης ταινίας όλων των εποχών με την υπογραφή του James Cameron βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες από το στούντιο της 20th Century Fox.

Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η νέα ταινία “Avatar: The Way of Water” ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Η ταινία προτάθηκε στις 80ες Golden Globes -Χρυσές Σφαίρες, για τα βραβεία της καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Δράμα και για καλύτερη σκηνοθεσία.

Διανομή από την Feelgood.

Όσο για το φιλμ «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία - Puss in Boots: The Last Wish» σε σκηνοθεσία: Τζόελ Κρόφορντ, κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά μετά από παραπάνω από μια δεκαετία, η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο κινηματογραφικό σύμπαν του Σρεκ καθώς ο τολμηρός ληστής, Γάτος Σπιρουνάτος ανακαλύπτει πως το πάθος του για κίνδυνο και η αδιαφορία του για την ασφάλεια έχουν επιπτώσεις. Ο Σπιρουνάτος έχει σπαταλήσει τις έξι από τις επτά ζωές του, αν και ο ίδιος είχε πάψει να τις μετράει εδώ και καιρό. Η επιθυμία να ξανακερδίσει τις χαμένες ζωές του οδηγεί τον Γάτο στην σπουδαιότερη περιπέτεια του. Ξεκινάει λοιπόν ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να αποκαταστήσει τις χαμένες ζωές του.

Διάρκεια: 96 λεπτά.