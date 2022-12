Rolling Stones: Οι θρυλικοί ρόκερ «ξαναχτυπούν» με νέο άλμπουμ

Παρότι έχουν γράψει πολλές χρυσές σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του ροκ ν’ ρολ οι Rolling Stones δεν σκοπεύουν να…κρεμάσουν τα παπούτσια τους. Όχι μόνον συνεχίζουν να ταξιδεύουν για συναυλίες αλλά ετοιμάζουν κι ένα καινούργιο άλμπουμ – έκπληξη για τους πολλούς και φανατικούς θαυμαστές τους.

Πρόκειται για μια live συλλογή, που θα έχει τίτλο «Grrr Live!» και θα κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου του 2023. Το άλμπουμ θα περιέχει κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος σε live εκτελέσεις που ηχογραφήθηκαν ζωντανά κατά την διάρκεια της περιοδείας που πραγματοποίησαν για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια της λαμπρής καριέρας τους. Ανάμεσά τους και τα κομμάτια «It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)», «Honky Tonk Women», «Start Me Up», «Gimme Shelter», «Sympathy For The Devil» και φυσικά το εμβληματικό «Satisfaction».

Εκτός από τον αεικίνητο Μικ Τζάγκερ και την παρέα του, ωστόσο, στο άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε και άλλους σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, που συμμετέχουν ως guests, όπως οι Bruce Springsteen , Black Keys, Gary Clark Jr, Lady Gaga, John Mayer και Mick Taylor.