Η Τουρκία βγάζει στην Ανατολική Μεσόγειο το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν»

Στην Ανατολική Μεσόγειο κοντά στον κόλπο της Αττάλειας βγαίνει το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν», σύμφωνα με νέα τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε.

Το γεωτρύπανο βγαίνει στην περιοχή βορειοανατολικά της Κύπρου, κοντά στις τουρκικές ακτές από τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 23 Ιανουαρίου.

Η εφημερίδα της γειτονικής χώρας, Χουριέτ είχε προαναγγείλει προ ημερών την έξοδο του τουρκικού πλωτού γεωτρύπανου στη Μεσόγειο.

Αναλυτικά η NAVTEX που εκδόθηκε

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 02 DEC 22-31 JAN 23 IN TAŞUCU-1 AREA BOUNDED BY;

36 06.63 K - 034 05.63 D

36 08.63 K - 034 05.65 D

36 08.62 K - 034 08.12 D

36 06.60 K - 034 08.10 D

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 312159Z JAN 23.