New York Times για Ελλάδα - Πόσο ελεύθερος είναι ο Τύπος στη γενέτειρα της Δημοκρατίας;

Την ώρα που το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει προκαλέσει τριγμούς στην πολιτική σκηνή της χώρας, οι New York Times βάζουν στο μικροσκόπιο τα ελληνικά ΜΜΕ και τι συμβαίνει σε αυτά.

Στο εκτενές τους άρθρο, με τίτλο "How Free Is the Press in the Birthplace of Democracy? (Πόσο ελεύθερος είναι ο Τύπος στη γενέτειρα της Δημοκρατίας;) οι NYT περιγράφουν την καθοδική πορεία που ακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, καθώς όπως αναφέρεται, και είχε γίνει γνωστό, η παρακολούθηση των δημοσιογράφων έκανε την Ελλάδα να πέσει από την 70η στην 108η θέση στην τελευταία έκθεση για την ελευθερία του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα - τη χαμηλότερη κατάταξη σε όλη την Ευρώπη.