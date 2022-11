Τέιλορ Σουίφτ: Θριάμβευσε στο Ντίσελντορφ φορώντας sea through και λάμψεις του David Koma

To γεωργιανό designer με έδρα το Λονδίνο, David Koma, μετρ των sexy & glam dresses, εμπιστεύθηκε η 32χρονη τραγουδοποιός Τέιλορ Σουίφτ για την επανεμφάνισή της στα ευρωπαικά μουσικά βραβεία EMAS στο Ντίσελντoρφ όπου και ανακηρύχθηκε η μεγάλη θριαμβεύτρια της απονομής. To φαινόμενο από την Πενσυλβάνια – συνθέτης, τραγουδίστρια, performer, παραγωγός- που έχει «σαρώσει» τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις τα τελευταία χρόνια ενώ συγκαταλέγεται στους εμπορικότερους μουσικούς όλων των εποχών με 200 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, ντύθηκε με λάμψη και sea through.

Στο κόκκινο χαλί φόρεσε αρχικά ένα φόρεμα που συνδύαζε μαύρο κορμάκι με τιράντες και δικτυωτή, αποκαλυπτική φούστα με μεγάλα πράσινα πετράδια, αναδεικνύοντας σχεδόν γυμνά τα ψηλά της πόδια. Κοσμήματα των περιζήτητων brands Anita Ko, Delfina Delettrez, Repossi και Djula, το αγαπημένο της κόκκινο κραγιόν και σανδάλια Giuseppe Zanotti ολοκλήρωσαν το look.