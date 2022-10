Καρολίνα και Σαρλότ του Μονακό: Μαμά και κόρη «κυκλοφόρησαν» ως ακαταμάχητο Chanel ντουέτο

Η 65χρονη Καρολίνα που έχει αφήσει τα μαλλιά της στο φυσικό τους γκρίζο χρώμα φόρεσε κοστούμι, που συνδύαζε oversized σταυρωτό blazer και χαλαρή παντελόνα σε tweed ύφανση. Αξεσουάρ γόβες, μαύρη τσάντα ώμου με χρυσή αλυσίδα και statement κοσμήματα.

Η 36χρονη Σαρλότ επέλεξε ένα τύπου new vintage mini dress με κλειστή λαιμόκοψη γεμάτη φρου- φρου και μακρύ μανίκι. Το ασημιζέ ύφασμά του είχε ανάγλυφες μεταλλικές λάμψεις ενώ στα μανίκια υπήρχε see through λεπτομέρεια από δαντέλα. Στρογγυλές γόβες με το logo Chanel και natural χτένισμα και μακιγιάζ ολοκλήρωσαν το κοριτσίστικο preppy look της. Σε αυτούς τους κύκλους οι υπερβολές στο beauty και το sexyness δεν χωρούν… Ασε που οφείλεις να ξέρεις να ντύνεσαι για την περίσταση και την ηλικία σου.