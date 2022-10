Η βραβευμένη Ιταλική ταινία "Για Την Κιάρα" θα προβληθεί 21/11 από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Από την εταιρεία διανομής One from the Heart θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες η ιταλική ταινία «Για την Κιάρα - A Chiara» του Χονάς Καρπινιάνο (Jonas Carpignano). Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών (Quinzaine des Realisateurs) του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών, όπου και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Europa Cinemas Label. Στη συνέχεια κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Ζυρίχης, Βραβείο Ερμηνείας για την πρωτοεμφανιζόμενη πρωταγωνίστρια Σουάμι Ρότολο & Βραβείο Κριτικών στο Φεστιβάλ Les Arcs, Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καḯρου και ήταν επίσης υποψήφια για τρία βραβεία (ανάμεσα τους και για Καλύτερη Ταινία) στα αμερικάνικα Independent Spirits Awards.

Το συγκεκριμένο φιλμ προβλήθηκε επίσης στα Φεστιβάλ Νέας Υόρκης, στο Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας, και στα Φεστιβάλ Σεβίλλης και Μπουσάν. Η πρωταγωνίστρια Σουάμι Ρότολο ανακηρύχθηκε Breakout Star of the year από το περιοδικό Variety και πρόσφατα κέρδισε το Βραβείο Ερμηνείας και στα Ιταλικά David di Donatello.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την Αμερικανική διανομή της ταινίας ήταν υπεύθυνη η περίφημη εταιρεία ΝΕΟΝ (του Οσκαρικού φιλμ «Παράσιτα»). Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στη Θεσσαλονίκη στις 13/10 (αίθουσα Παύλος Ζάννας) και στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου ενώ στην Πάτρα θα την δούμε στις 21 Νοεμβρίου 2022 στο πρόγραμμα προβολών της νέας περιόδου της Κινηματογραφικής Λέσχης στα Odeon Veso Mare.

Η οικογένεια Γκουεράσιο και οι φίλοι τους συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τα 18α γενέθλια της Καρμέλα, της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας. Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στην εορτάζουσα και στην δεκαπεντάχρονη αδερφή της την Κιάρα, καθώς συναγωνίζονται στον χορό. Πρόκειται για ένα ευχάριστο γεγονός και η στενά δεμένη οικογένεια φαίνεται να το χαίρεται πολύ. Ωστόσο, όλα αλλάζουν την επόμενη μέρα όταν ο πατέρας εξαφανίζεται. Η Κιάρα αρχίζει να εξερευνά τι συνέβη. Καθώς φτάνει κοντά στην αλήθεια, είναι αναγκασμένη να αποφασίσει τι μέλλον θέλει για τον εαυτό της.

*Ο Χονάς Καρπινιάνο μεγάλωσε στη Ρώμη και στη Νέα Υόρκη. Το 2014 σκηνοθέτησε την 1η του μεγάλου μήκους ταινίας, το Mediterranea, με το οποίο συμμετείχε στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών το 2015. Με τη 2η ταινία του A Ciambra έκανε πρεμιέρα το 2017 στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Καννών, εκεί όπου έκανε πρεμιέρα το 2021 και η ταινία Για την Κιάρα, η 3η του ταινία που ολοκληρώνει την τριλογία των ταινιών που γυρίστηκαν στην περιοχή Τζόια Τάουρο στην Καλαβρία της Ιταλίας.

Ο Καρπινιάνο στη μεγάλη παράδοση του ιταλικού νεορεαλισμού χτίζει με μεθοδολογική, κοινωνιολογική και δραματουργική ακρίβεια ένα συγκλονιστικό πορτρέτο ενηλικίωσης και γυναικείας χειραφέτησης που περνά μέσα από καθοριστικά ηθικά διλήμματα, τοποθετημένο μέσα σε ένα ασφυκτικό οικογενειακό όσο και κοινωνικό περιβάλλον, έχοντας ταυτόχρονα την τύχη να καθοδηγεί σκηνοθετικά μια εκπληκτική, ιδανική, νεαρή πρωταγωνίστρια με λαμπρό κινηματογραφικό μέλλον.

Έγραψαν για την ταινία:

«Άμεσα καθηλωτική. Η ταινία Για την Κιάρα ανεβάζει το νεορεαλισμό του σκηνοθέτη σε άλλο επίπεδο, έχοντας τον έλεγχο του μέσου και του τόπου που συνεχίζει να εξερευνά με συναρπαστικές λεπτομέρειες. Η πιο ολοκληρωμένη, άμεμπτη και συγκινητική ταινία του μέχρι τώρα, διατηρώντας αρκετά τολμηρά και σκληρά ρεαλιστικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Κατορθώνει να αποσπάσει αλάνθαστες υποσυνείδητες ερμηνείες από μη επαγγελματίες ηθοποιούς, το βάθος δε της κεντρικής ερμηνείας της πρωταγωνίστριας προσφέρει μια ακόμα πιο μεγάλη οικειότητα στον θεατή. Μια συγκλονιστική κλιμάκωση». David Rooney, THE HOLLYWOOD REPORTER

«Η εστίαση του Καρπινιάνο στην δεκαπεντάχρονη Κιάρα (μια ακτινοβολούσα Σουάμι Ρότολο) είναι ένας προφανής τρόπος να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού, αλλά ο σκηνοθέτης στοχεύει πέρα από εύκολα γενικά συμπεράσματα, και ακόμα πιο έντονα σε αυτή την ταινία του φαίνονται τα μαθήματα του Μάρτιν Σκορσέζε, όσον αφορά την αποφυγή κριτικής στάσης απέναντι στους ήρωες του. Η ταινία Για την Κιάρα θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητά του και θα κάνει το κοινό να θελήσει να δει όλες τις ταινίες του». Jay Weissberg, VARIETY

«Οι ανθρωπολογικές μελέτες του Καρπινιάνο μεταμορφώνονται σε μια ταινία ενηλικίωσης για την δεκαπεντάχρονη Κιάρα με το διαπεραστικό βλέμμα. Ο Καρπινιάνο αφήνει την περισσότερη βία εκτός κάδρου, μια σοφή επιλογή που μας βάζει πλάι στην άφοβη περιέργεια της Κιάρα για το τι έχει συμβεί και τι σημαίνει. Η ταινία Για την Κιάρα ολοκληρώνει το τρίπτυχο ταινιών για την Καλαβρία εστιάζοντας αναπάντεχα σε ένα πιο εύπορο κομμάτι του πληθυσμού, ανανεώνοντας το ύφος του με ερωτήματα γύρω από την εξουσία που δεν είχε αγγίξει στο παρελθόν. Δεν αποδομεί τις ταινίες για τη μαφία, αλλά βγάζει από πάνω τους το πέπλο γοητείας. Ανακαλύπτουμε αυτόν τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού, ενός κόσμου που την τρομάζει αλλά ταυτόχρονα την προσελκύει». Charles Bramesco, THE PLAYLIST

«To εντυπωσιακό κοινωνικό δράμα του Χονάς Καρπινιάνο απεικονίζει ένα ξεχωριστό περιβάλλον με τους δικούς του κανόνες. Υπάρχει ζωντάνια και αυθεντικότητα στις ερμηνείες, κάτι που ενισχύεται από το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης έδωσε τους βασικούς ρόλους σε μια πραγματική οικογένεια». **** Wendy Ide THE GUARDIAN.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ