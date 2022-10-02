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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Πρεσβυτέρα Ιωάννα Κούτσικου

Σύζυγος Ιερέως Απόστολου Ζαφείρη

Ετών 59

Κηδεύουμε την Δεύτερα 3-10 -2022 και ώρα 3μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών

Ο σύζυγος: Πατήρ Απόστολος Ζαφείρης

Τα τέκνα της

Τα εγγόνια της

Οι λοιποί συγγένεις

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

 

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ

ΕΤΩΝ  91
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την  Δευτέρα  3-10-2022 & ώρα 3 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων  Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο  Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ  & ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  (χήρα) ΣΩΚΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

( ΕΤΩΝ 75 )

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022

& ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΗΡΑΚΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟY,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022

& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΛΑΙΟ)ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΤΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΗΛΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΤΑΣΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ  

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΥΡΤΩ, ΦΕΝΙΑ & ΑNDY, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ

ΜΑΙΡΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΚΑΙΦΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 67

Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-10-2022 και ώρα 12.30μμ από τον Ιερό Παλαιό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Βλασίας

Η σύζυγός του: Κων/να

Τα παιδιά του: Βασίλειος Καϊφας, Ανδρομάχη και Ξενοφών Αλεξίου

Τα εγγόνια του: Κων/νος, Ιωάννης

Τα αδέλφια του: Ανδριάνα Παύλου, Αικατερίνα και Κων/νος Συριοπουλος

Τα ανήψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 74

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΙΤΙΤΣΗΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :  ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΦΕΙΡΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΙΤΙΤΣΗΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :  ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΦΕΙΡΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ,

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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