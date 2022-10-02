Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
Πρεσβυτέρα Ιωάννα Κούτσικου
Σύζυγος Ιερέως Απόστολου Ζαφείρη
Ετών 59
Κηδεύουμε την Δεύτερα 3-10 -2022 και ώρα 3μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών
Ο σύζυγος: Πατήρ Απόστολος Ζαφείρης
Τα τέκνα της
Τα εγγόνια της
Οι λοιποί συγγένεις
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ 91
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 3-10-2022 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΣΩΚΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
( ΕΤΩΝ 75 )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
& ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΡΑΚΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟY,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΛΑΙΟ)ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΗΛΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΤΑΣΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΥΡΤΩ, ΦΕΝΙΑ & ΑNDY, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΚΑΙΦΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-10-2022 και ώρα 12.30μμ από τον Ιερό Παλαιό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Βλασίας
Η σύζυγός του: Κων/να
Τα παιδιά του: Βασίλειος Καϊφας, Ανδρομάχη και Ξενοφών Αλεξίου
Τα εγγόνια του: Κων/νος, Ιωάννης
Τα αδέλφια του: Ανδριάνα Παύλου, Αικατερίνα και Κων/νος Συριοπουλος
Τα ανήψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-----------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΙΤΙΤΣΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΦΕΙΡΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΙΤΙΤΣΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΦΕΙΡΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ,
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr