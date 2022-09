Από την Πέμπτη 8/9 και στην Πάτρα η ρομαντική κομεντί με Κλούνει και Ρόμπερτς, "Εισιτήριο για τον Παράδεισο"

Σε διανομή της Tulip βγαίνει την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 στις Ελληνικές αίθουσες, η ρομαντική κομεντί «Ticket to Paradise» όπου πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς. Οι δύο καλοί φίλοι και συνάδελφοι επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη, υποδυόμενοι αυτή τη φορά τους ρόλο δύο πρώην ερωτικών συντρόφων που καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι. Η ταινία «Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο» θα προβάλλεται και στην Πάτρα από την Πέμπτη 8/9 στα Odeon Veso Mare.

Προσπαθώντας να αποτρέψουν την κόρη τους από έναν παρορμητικό γάμο, ανακαλύπτουν ότι η σπίθα μεταξύ τους, μπορεί και να μην έχει σβήσει εντελώς.

Ένα χαριτωμένο όπως φαίνεται από το διαφημιστικό τρέιλερ, φιλμ από τον σκηνοθέτη της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again», Ολ Πάρκερ. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου πρόκειται για μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκιές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Το αγαπημένο και γοητευτικό δίδυμο Κλούνεϊ-Ρόμπερτς είναι επίσης και παραγωγοί του φιλμ.

Το «Ticket to Paradise» θα βγει στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 16/9 ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κάνει πρεμιέρα τον άλλο μήνα, στις 21 Οκτωβρίου 2022. Είναι μία ταινία της Universal Pictures και αξίζει να σημειωθεί πως επανένωσε τους George Clooney και Julia Roberts, οι οποίοι είχαν ξαναδουλέψει κατά το παρελθόν στο «Ocean's Eleven» (2001), στο «Confessions of a Dangerous Mind» (2002), στο «Ocean's Twelve» (2004) καθώς και στην τηλεοπτική σάτιρα «Money Monster» (2016) που είχε σκηνοθετήσει η Τζόντι Φόστερ.

Διάρκεια: 104 λεπτά. Στους παραγωγούς είναι & ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκραντ Χέσλοβ («Επιχείρηση Argo»). Η ιδέα για το στήσιμο της νέας αυτής ρομαντικής κομεντί ήταν εμπνευσμένη από τις εμπειρίες μιας διαζευγμένης φίλης του σκηνοθέτη Ολ Πάρκερ. Στο επίκεντρο της ταινίας βρισκόταν ένα, εδώ και καιρό, χωρισμένο ζευγάρι, το οποίο προσπαθώντας να αποτρέψει την κόρη του από έναν παρορμητικό γάμο, ανακαλύπτει ότι η σπίθα που άναψε τη δική τους σχέση δεκαετίες νωρίτερα μπορεί τελικά να μην έχει σβήσει εντελώς. «Καθώς μιλούσε, κάτι μου έκανε κλικ και σκέφτηκα: Ξέρω τι είναι αυτό, ξέρω προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει», ανέφερε ο 53χρονος Λονδρέζος Πάρκερ προσθέτοντας πως «θα έπρεπε να πρωταγωνιστούν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς».

Στους παραγωγούς είναι & ο Έρικ Φέλνερ («Η Θεωρία των Πάντων», «Οι Άθλιοι») για λογαριασμό της εταιρείας Working Title, η οποία ήταν υπεύθυνη για ορισμένες εμβληματικές ρομαντικές κωμωδίες, όπως το Οσκαρικό «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία», το «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ» όπου και είχε πρωταγωνιστήσει η Τζούλια Ρόμπερτς, «Το ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» και το «Love Actually». Καμία εταιρεία δεν ήταν πιο κατάλληλη για το συγκεκριμένο φιλμ.

Οι συν-σεναριογράφοι, Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι αναφέρουν πως βασίστηκαν στο ότι «το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, αλλά η αδιαφορία. Και η ιδέα με την οποία χτίσαμε τους δύο ήρωες είναι ότι πάντα η ενέργεια της αντιπάθειάς τους εξακολουθούσε να τους κρατάει παθιασμένους. Όταν το προτείναμε στη Universal, είπαμε ότι πρέπει να μοιάζει με τη συνέχεια μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ. Θα πρέπει να είναι ένα ζευγάρι που ήδη αναγνωρίζουμε ως ζευγάρι».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν αυτό το ζευγάρι στο μυαλό των Πάρκερ και Πίπσκι καθ' όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Παρόλο που οι δύο σταρ έχουν εμφανιστεί σε σχετικά λίγες ταινίες μαζί, η χημεία τους στην οθόνη είναι αδιαμφισβήτητη.

Αν και η ταινία είναι κατά βάση κωμωδία, αγγίζει βαθύτερα, οικουμενικά θέματα όπως η αγάπη, η λύπη και τα πολύπλοκα συναισθήματα της ανατροφής των παιδιών καθώς κάνουν τα πρώτα τους πραγματικά βήματα στην ενηλικίωση. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ρομαντικές κωμωδίες, οι οποίες αφορούν κυρίως ανθρώπους στην ηλικία των 20 ή στις αρχές των 30 τους, το «Εισιτήριο Για τον Παράδεισο» εξερευνά την αγάπη, σε όλες τις παραλλαγές της, μέσα από έναν ώριμο φακό.

Η ταινία γυρίστηκε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας το φθινόπωρο του 2021. Ο Κλούνεϊ και η Ρόμπερτς απέδειξαν αμέσως γιατί ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να υποδυθούν αυτό το διαζευγμένο δίδυμο. «Το υπέροχο με τον Τζορτζ και την Τζούλια, εκτός από το ότι είναι ιδιοφυΐες σε αυτό που κάνουν, είναι πως οι ίδιοι είναι τόσο καλοί φίλοι και εκτός οθόνης», είπε ο Ολ Πάρκερ. «Όλοι τους αγαπούν ως κοινό, νιώθουμε ότι είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια και τους καταλαβαίνουμε ως ζευγάρι, γεγονός που προσδίδει αυτή την ιστορία την απαραίτητη αυθεντικότητα. Μπορείς να προσπαθήσεις να γράψεις το καλύτερο σενάριο, να το στήσεις σε ένα όμορφο μέρος και να κατευθύνεις την κάμερα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στο τέλος, το βάρος θα πέσει στη χημεία των δύο πρωταγωνιστών. Η χημεία τους ήταν το μεγαλύτερο δώρο για εμάς».

Τέλος να αναφέρουμε πως το καστ περιλαμβάνει εκτός των George Clooney και Julia Roberts, την Kaitlyn Dever και τους Maxime Bouttier, Billie Lourd και Lucas Bravo.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ