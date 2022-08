Σκάνδαλο υποκλοπών: Εκτενές αφιέρωμα και από το BBC - "Αυξάνεται η πίεση στην ελληνική κυβέρνηση"

Το σκάνδαλο υποκλοπών στη χώρα μας συνεχίζει να κάνει τον γύρο του κόσμου, με το BBC να είναι το τελευταίο, από μια σειρά μεγάλων διεθνών ΜΜΕ, που έκανε εκτενές αφιέρωμα για το θέμα.

Την Πέμπτη μετέδωσε ένα ρεπορτάζ 5 λεπτών, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά όλο το χρονικό γύρω από τις παρακολουθήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

"Αυξάνεται η πίεση στην ελληνική κυβέρνηση από τις κατηγορίες περί παρακολουθήσεων με spyware" είναι ο τίτλος του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, που ξεκινά με την εμφατική καταδίκη από το Ευρωκοινοβούλιο των παρακολουθήσεων πολιτικών και δημοσιογράφων. Γίνεται αναφορά στην κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την περασμένη εβδομάδα, φιλοξενώντας μεγάλο μέρος των δηλώσεων που έκανε αμέσως μετά.

Επίσης, αναφέρεται στο πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, μετά τις καταγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το Predator και τις παραιτήσεις του διευθυντή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα και του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Μάλιστα, περιλαμβάνει και απόσπασμα από το πρόσφατο διάγγελμα Μητσοτάκη.

Στο BBC μίλησε ο Ρον Ντίμπριτζ, διευθυντής του Citizen Lab, του εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο του Καναδά που εντόπισε το Predator στο κινητό του Θ. Κουκάκη και τώρα συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου.

"Το τελευταίο σκάνδαλο στην Ελλάδα είναι ένα από πολλά που έχουμε δει στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο" τονίζει, ενώ σημειώνει ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν κακόβουλα λογισμικά τέτοιου είδους «τείνουν να τα πουλούν μόνο σε κυβερνήσεις».

«Συνήθως μετά τις έρευνές μας έχουμε ένα είδος mea culpa» συνεχίζει με νόημα ο διευθυντής του Citizen Lab, αναφερόμενος στο διάγγελμα Μητσοτάκη. «Αυτό είναι ένα γνώριμο μοτίβο από την Ισπανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ανάλογα σκάνδαλα» συμπληρώνει.

Τέλος, τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προστατευτεί από κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης όπως το Predator, χαρακτηρίζοντάς μάλιστα κάτι αντίστοιχο των πυρηνικών για τη βιομηχανία των όπλων.

ΣΥΡΙΖΑ: "Ο διεθνής διασυρμός του Μητσοτάκη συνεχίζεται"

Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης σχετικά με τις παράνομες υποκλοπές εξαπέλυσε την Πέμπτη (18/8) με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας αυτήν τη φορά λόγο για διεθνή διασυρμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλεί δε τον πρωθυπουργό να απαντήσει από το βήμα της Βουλής στο εάν η ΕΥΠ έχει μισθώσει από ιδιώτη το Predator για να κάνει παράνομες παρακολουθήσεις και στο πόσοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες παρακολουθούνταν.

«Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ρομπέρτα Μετσόλα προανήγγειλε πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της δράσης του παράνομου λογισμικού Predator, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά καν να προφέρει. Η παρέμβαση Μετσόλα έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες δημοσιεύματα των κορυφαίων μέσων ενημέρωσης του πλανήτη που μιλούν ανοιχτά για "Ελληνικό Watergate"» αναφέρει μεταξύ άλλων η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί απεγνωσμένα να υποβαθμίσει το τεράστιο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και να θολώσει τα νερά, είτε επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα είτε με ακροδεξιάς κοπής θεωρίες συνωμοσίας για "εσωτερικούς εχθρούς", ο διεθνής διασυρμός του συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ρομπέρτα Μετσόλα, αναφέρει ότι παραβιάσεις των αρχών και αξιών που αποτελούν τη βάση του δημοκρατικού μας συστήματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και εξέφρασε την μεγάλη ανησυχία της για την παράνομη παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολιτικών και άλλων πολιτών. Παράλληλα, προανήγγειλε πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της δράσης του παράνομου λογισμικού Predator, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά καν να προφέρει. Η παρέμβαση Μετσόλα έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες δημοσιεύματα των κορυφαίων μέσων ενημέρωσης του πλανήτη που μιλούν ανοιχτά για "Ελληνικό Watergate".

Όσες καθυστερήσεις κι αν έπαιξε ακόμη και για ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, οι ημέρες της ένοχης σιωπής τελειώνουν για τον κ. Μητσοτάκη.

Στην Βουλή θα έρθει απολογούμενος να δώσει σαφείς και καθαρές απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα που θέτουμε εδώ και μέρες και στα οποία πεισματικά αρνείται να απαντήσει:

Ισχύει ότι η ΕΥΠ έχει μισθώσει από ιδιώτη το Predator για να κάνει παράνομες παρακολουθήσεις;

Πόσοι ακόμη πολιτικοί, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες παρακολουθούνταν;

Ό,τι μέσα κι αν επιστρατεύσει, όσες αστείες δικαιολογίες κι αν επικαλεστεί, δεν πρόκειται να ξεφύγει ούτε από τα ερωτήματα ούτε από τις ευθύνες του για την εκτροπή που επιχείρησε.»

ΝΔ: "Ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει και την επιστολή της Μετσόλα"

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον οποίο κατηγορεί για αποσπασματική χρήση της απάντησης της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα προς τον Δημήτρη Παπαδημούλη, σε σημείο διαστρέβλωσης περιεχομένου, εξαπέλυσε με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία.

Στο κείμενό της η ΝΔ δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ «στην προσπάθειά του να βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα, χρησιμοποιεί τα πάντα, χωρίς απολύτως κανέναν ενδοιασμό, προσαρμόζοντας στα αντιπολιτευτικά του μέτρα ακόμη και την επιστολή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την αλήθεια είναι ανύπαρκτες. Αυτό ακριβώς δείχνει και η αποσπασματική χρήση της απάντησης της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον κ. Παπαδημούλη, σε σημείο που να διαστρεβλώνουν το περιεχόμενό της.

Στην επιστολή της κ. Metsola, αναφέρεται σαφώς ότι “χαιρετίζω το γεγονός ότι εκτός από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ερευνά επίσης τις πρόσφατες αποκαλύψεις”. (At the same time, I welcome that - besides the ongoing investigations of the competent national authorities - the Greek Parliament is also looking into the latest revelations).

Επίσης μιλάει για το πανευρωπαϊκό πρόβλημα των παράνομων παρακολουθήσεων πολιτικών, δημοσιογράφων και πολιτών και μιλάει για την ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο Ε.Ε. Αναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα στο σύστημα Pegasus, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες. (I am convinced that the work of the Parliament's Committee of inquiry to investigate the use of the Pegasus and equivalent surveillance spyware will contribute to the overall efforts to bring to an end the illegal practices you are referring to, which reports indicate are widespread).

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα, χρησιμοποιεί τα πάντα, χωρίς απολύτως κανέναν ενδοιασμό. Και προσαρμόζει στα αντιπολιτευτικά του μέτρα ακόμη και την επιστολή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

