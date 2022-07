Το εξώφυλλο που ενόχλησε την Megan Markle

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο του Βρετανού Tom Bower "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors” που δίνει περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζευγάρι και τη βασιλική οικογένεια, η Megan Markle πάντα ήθελε να γίνει κάτι σαν την πριγκίπισσα Diana.

Το 2017 το εξώφυλλο που της προτάθηκε από το Vanity Fair ήταν ένα ανέλπιστο δώρο, ωστόσο όταν το αφιέρωμα κατέληξε να επικεντρώνεται γύρω από τη σχέση της με τον πρίγκιπα Harry, την έκανε έξαλλη.



Η προϋπόθεση για τη συνέντευξη ήταν να παρουσιαστεί για τη δουλειά της και το φιλανθρωπικό της έργο και έτσι ακριβώς το είχε μεταφέρει στον πρίγκιπα Harry, ο οποίος δεν ήταν σύμφωνος στην αρχή. Όταν όμως το εξώφυλλο έγραφε "είναι τρελή για τον πρίγκιπα Harry", η ίδια εξαγριώθηκε, όπως και το Παλάτι.

Και ενώ η συμφωνία του περιοδικού με την εταιρεία επικοινωνίας της Meghan ήταν το προφίλ της να επικεντρωθεί στο φιλανθρωπικό της έργο και τον ακτιβισμό, οι ερευνητές του Vanity Fair δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία για να επιβεβαιώσουν τα όσα υποστήριζε σχετικά με αυτή την πλευρά της, όπως εξηγεί ο Bower στο βιβλίο. Από την άλλη, η Markle είχε απαντήσει θετικά όταν τη ρώτησε ο editor Sam Kashner σχετικά με την περίφημη σχέση της. "Είμαστε ζευγάρι και είμαστε ερωτευμένοι. Είμαι σίγουρη πως θα έρθει μία στιγμή όταν θα πρέπει να βγούμε μπροστά και να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας και να πούμε τις ιστορίες μας, όμως ελπίζω ότι ο κόσμος θα καταλάβει πως αυτή είναι δική μας στιγμή", έγραφε στο άρθρο ως την απάντηση της Markle.

Όπως φάνηκε, η συνέντευξη έδειξε πως η Meghan Markle χρησιμοποίησε τη σχέση της για να προωθήσει τον εαυτό της. Όμως, εν τέλει αντί να καταφέρει να χτίσει το προφίλ σαν εκείνο της πριγκίπισσας Diana, κατέληξε να γίνει "το κορίτσι του πρίγκιπα Harry".

Πηγη