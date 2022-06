Diana Krall: Το «φαινόμενο» της σύγχρονης τζαζ 30/6 στο Ηρώδειο με φιλανθρωπικό σκοπό

Το διεθνές κοινό τη λατρεύει και οι πωλήσεις των δίσκων της ζαλίζουν. Η 57χρονη Καναδή ερμηνεύτρια και πιανίστα της τζαζ Diana Krall καταφθάνει στο Ηρώδειο 30 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών για να στηρίξει το σωματείο Aurora, που εδώ και μια τετραετία αγωνίζεται για την καταπολέμηση των αιματολογικών νοσημάτων. Λόγω της προσωπικής της ευαισθησίας στο πρόβλημα, καθώς έχασε τη μητέρα της από πολλαπλό μυέλωμα, η διάσημη performer ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του ιδρυτή Clemente Pinedo που κινητοποιήθηκε μετά την απώλεια της συζύγου του και είναι πολύτιμος αρωγός της αιματολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού. Ταυτόχρονα με την άφιξή της η Krall τιμά τα 80 χρόνια σχέσεων συνεργασίας της Ελλάδας με τον Καναδά καθώς η συναυλία της πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Καναδά.

Την αποκαλούν «μεγάλη κυρία της τζαζ σκηνής» και δικαιολογημένα. Είναι η μόνη jazz τραγουδίστρια, που έχει δει 8 άλμπουμ της να πηγαίνουν στην κορυφή του jazz chart του Billboard και έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι είναι είτε χρυσοί, είτε πλατινένιοι, είτε πολύ-πλατινένιοι. Τη συλλογή της επίσης κοσμούν τρία βραβεία Grammy και έξι Juno. Το Δεκέμβρη του 2009, το περιοδικό Billboard την ανακήρυξε δεύτερη πιο επιτυχημένη jazz καλλιτέχνιδα της δεκαετίας και μία από τους καλλιτέχνες με τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων χρόνων, ενώ το 2012 ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Paul McCartney και τον περασμένο Σεπτέμβριο τραγούδησε το «Fly Me To The Moon» στην κηδεία του αστροναύτη Neil Armstrong στη Ουάσινγκτον.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως εκσυγχρόνισε την κλασική τζαζ προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό. Το ταλέντο της Diana Krall άρχισε να αναγνωρίζεται στο γύρισμα του νέου αιώνα, με τα άλμπουμ «When I Look Into Your Eyes» και το πολυβραβευμένο «The Look of Love». Με τις ξεχωριστές ερμηνείες της, κατάφερε να επαναφέρει στη μνήμη μας τραγούδια που είχαν «γεννηθεί» πριν από 30 και 40 χρόνια και να τα ξανά κάνει επιτυχίες. Έχει συνεργαστεί με μύθους όπως ο Ray Charles και ο βετεράνος πιανίστας της τζαζ, Hank Jones. Οι πιο πρόσφατες – προ πανδημίας – δισκογραφικές παραγωγές της Diana Krall είναι το «Turn Up the Quiet» του 2017 καθώς και η συνεργασία της με τον θρύλο Tony Bennett στο «Love Is Here To Stay» της επόμενης χρονιάς. Το 2020 κυκλοφόρησε και το 15ο άλμπουμ της με τίτλο «This Dream of You», το οποίο είναι το νέο ξεκίνημά της σε έναν κόσμο που χωρίς να είναι νέος, μας βάζει σε πρωτόγνωρες συνθήκες και, ταυτόχρονα, επιθυμεί να μας βγάλει από αυτές.

Στη χώρα μας έρχεται για Τρίτη φορά και αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος και το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020 από την Verve / Universal Music, αλλά λόγω της πανδημίας, τώρα προβάλλεται με την περιοδεία της σε Αμερική και Ευρώπη.

Η πορεία της ταλαντούχας ερμηνεύτριας καλύπτει τρεις δεκαετίες, μέσα στις οποίες έχει καταφέρει με τις δημιουργίες της να αλλάξει την εικόνα της τζαζ και να την φέρει στα δεδομένα του σήμερα, καλώντας κοντά της και τις νεότερες ηλικίες. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο σωματείο Aurora, που μάχεται υπέρ ασθενών με αιματολογικές ασθένειες, όπως είναι η λευχαιμία και το πολλαπλό μυέλωμα.