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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΛΙΤΣΑ

ΕΤΩΝ 101

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022 ΚΑΙ ΩΤΑ 8:30 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΙΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
 
ΕΤΩΝ 80

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΑΝΕΛΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΟΘΩΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 77

Κηδεύομε την Δευτέρα 30-5-2022 και ώρα 12 μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Γιώργος , Κατερίνα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΕΤΩΝ 80

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5:30 Μ.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΛΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΚΑ, ΚΕΛΛΥ, ΝΕΦΕΛΗ, ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ- ΟΙ ΚΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΟΔΩΡΗ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ
ΕΤΩΝ 47

Κηδεύουμε την Δευτέρα 30-5-2022 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά ΛέυκαςΠατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΙΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΕΜΙΛΙ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΚΕΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΧΙΛΗΣ, ΑΛΜΠΑΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΡΗΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΥΡΗΝΑΙΟ ΔΙΟΝ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ 100

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,

ΕΦΗ χηρα ΣΩΤ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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