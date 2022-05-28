Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΛΙΤΣΑ
ΕΤΩΝ 101
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022 ΚΑΙ ΩΤΑ 8:30 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΙΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΑΝΕΛΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΟΘΩΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύομε την Δευτέρα 30-5-2022 και ώρα 12 μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Γιώργος , Κατερίνα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΕΤΩΝ 80
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5:30 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΛΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΚΑ, ΚΕΛΛΥ, ΝΕΦΕΛΗ, ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ- ΟΙ ΚΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΟΔΩΡΗ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ
ΕΤΩΝ 47
Κηδεύουμε την Δευτέρα 30-5-2022 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά ΛέυκαςΠατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΙΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΕΜΙΛΙ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΚΕΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΧΙΛΗΣ, ΑΛΜΠΑΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΡΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΥΡΗΝΑΙΟ ΔΙΟΝ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 100
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,
ΕΦΗ χηρα ΣΩΤ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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