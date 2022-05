Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διοργάνωσαν από κοινού υβριδική Ημερίδα, με θέμα «Πανεπιστήμιο & Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», με τη συμμετοχή εκπροσώπων των διοικήσεων του συνόλου των Πανεπιστημίων της χώρας. Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κου Άγγελου Μπίνη. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Δ. Μαντζαβίνος, παρουσίασε τις δράσεις για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει ήδη συνάψει το Πανεπιστήμιο Πατρών με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Συναντήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών - Αντιπρύτανη Π. Δημόπουλου

Συνάντηση με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών [Μο.Π.Υ.] του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο λειτουργίας και αναδιοργάνωσης των Μονάδων/ Εργαστήριων Παροχής Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών [Μο.Π.Υ.], έπειτα από πρόσκληση του Αντιπρύτανη και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών κ. Παναγιώτη Δημόπουλου πραγματοποιήθηκε στις 24.05.2022 συνάντηση (διαδικτυακά και δια ζώσης) με τους Επιστημονικά Υπευθύνους των Μο.Π.Υ και τα μέλη της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών. Στη συνάντηση συμμετείχαν 19 Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Μο.Π.Υ., εκ των 34 Μονάδων. Σκοπός της συνάντησης ήταν, αφενός η παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη τους και αφετέρου η εξέταση των θεμάτων που αφορούν την παροχή υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος, έγινε ενημέρωση προς τους Επιστημονικά Υπευθύνους για τις επικείμενες συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας.



Συναντήσεις με Επιμελητήρια

Σε συνέχεια της Patras IQ, και μετά από πρόσκληση από τον Αντιπρύτανη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, στις 25.05.2022 επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Πατρών ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλειος Αϊβαλής και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου του 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Παππάς. Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς του Πανεπιστημίου Πατρών ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών κ. Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών, Καθηγητής κ. Απόστολος Βανταράκης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών από τον κ. Αντιπρύτανη προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων στοχεύοντας στην ενίσχυση των συνεργασιών και συνεργιών μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επισκέψεων αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των δύο μερών, εξετάστηκαν θέματα που αφορούσαν στην προώθηση κοινών δράσεων και ενεργειών, οι οποίες θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης, τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την τοπική κοινωνία, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω επέκτασή τους.



Συνάντηση με τους Επιστημονικά Υπευθύνους των Οριζόντιων και Λοιπών Δομών του Ιδρύματος

Στις 24.05.2022 και μετά από πρόσκληση από τον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Επιστημονικά Υπευθύνους των Δομών του Ιδρύματος. Στη συνάντηση, παρευρέθηκαν και παρουσίασαν τις δράσεις της κάθε δομής που εκπροσωπούν οι κ.κ. Δημήτριος Σκαρλάτος [Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης], Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος [Κέντρο Ενόργανης Ανάλυσης], Σταύρος Ταραβήρας [Κέντρο Ζωικών Προτύπων], Ζωή Λυγερού [Κοινών Οργάνων Τμήματος Ιατρικής] και Αλέξανδρος Κατσαούνης [Μηχανουργείο]. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανοικτή συζήτηση μεταξύ του κ. Αντιπρύτανη και των Επιστημονικά Υπευθύνων, σε θέματα στρατηγικής, των ετήσιων εσόδων με βάση τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των Δομών, εντοπισμού προβλημάτων, προγραμματισμού δράσεων προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι επίλυσης και υποστήριξή τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (ALUMNI)

Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πατρών με πλούσια δώρα για τους αποφοίτους του, σε facebook, facebook alumni & instagram

Είσαι απόφοιτος/η του Πανεπιστημίου Πατρών; Λάβε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε αναμνηστικά είδη του Πανεπιστημίου Πατρών. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν ένα σακίδιο, ένα T–shirt & ένα φορτιστή κινητού καθώς και ένα καπέλο & ένα Bluetooth speaker.

Ο διαγωνισμός λήγει 25/06 στις 23:59.

Αναλυτικές πληροφορίες και όροι συμμετοχής: https://www.upatras.gr/souper- diagonismos-tou-panepistimiou- patron-me-plousia-dora-gia- tous-apofoitous-tou-se- facebook-facebook-alumni-kai- instagram/

Χορηγός αναμνηστικών δώρων τα καταστήματα UPstore–sUPport: https://1964.gr/

Νέες προσθήκες στον ιστότοπο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο ιστότοπος αποφοίτων εγκαινιάζει τη διενέργεια δημοσκοπήσεων για τα μέλη του. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα αναρτώνται δημοσκοπήσεις στις οποίες οι απόφοιτοι προσκαλούνται να συμμετέχουν, αφού έχουν εγγραφεί και συνδεθεί στον ιστότοπο με τα ιδρυματικά τους στοιχεία. Η/Ο καθεμιά/καθένας έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Τα αποτελέσματα της τρέχουσας δημοσκόπησης εμφανίζονται στην αρχική σελίδα με το σύνδεσμο για την ψηφοφορία. Η πρώτη δημοσκόπηση αφορά τον επαγγελματικό τομέα εργασίας των αποφοίτων. Την δημοσκόπηση, όπως και τις λοιπές νέες προσθήκες στον ιστότοπο, μπορείτε να εντοπίσετε στην αρχική σελίδα όπου ψηφίζετε για την τρέχουσα ερώτηση: https://alumni.upatras.gr/



ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Διημερίδα «Έθνος, φύλο, πολιτικές ταυτότητας, στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο»

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)» διοργανώνει διημερίδα με θέμα: «Έθνος, φύλο, πολιτικές ταυτότητας, στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο». Η διημερίδα θα διεξαχθεί στις 27-28 Μαΐου 2022 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών και σε αυτή θα συμμετέχουν επιστήμονες από τον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Αναλυτικά: https://www.theaterst.upatras. gr/?page_id=10828

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει την τιμητική σκυτάλη διοργάνωσης του 13ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου (13ο ΠΕΣΧΜ). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2 - 4 Ιουνίου 2022 (ώρες 09.00 μέχρι 19.30) στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνει 31 θεματικές συνεδρίες, 4 Κεντρικές/Προσκεκλημένες Εργασίες και 8 Θεματικές/Προσκεκλημένες ομιλίες εκ των οποίων οι 4 από την Βιομηχανία. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν περίπου 480 εργασίες και αναμένεται να το παρακολουθήσουν πάνω από 800 Σύνεδροι. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://pesxm13.chemeng. upatras.gr/

AgriBusiness Peloponnese 2022, 3-4/06/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ως επιστημονικός εταίρος στο AgriBusiness Peloponnese 2022, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3-4/6/2022 στο Aldemar Olympia Village με θέμα: «Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0». Το forum θα διεξαχθεί με τη φυσική παρουσία διαπιστευμένων συνέδρων από επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, θα μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά και θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφικές μονάδες. Από το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχουν ως Moderators: o Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής Π. Δημόπουλος, η Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αν. Καθηγήτρια Α. Καυγά και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δ. Σκούρας. Οι φοιτητές/-τριες του Ιδρύματος μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν το forum διαδικτυακά. Αναλυτικά: https://www.upatras.gr/ agribusiness-peloponnese-2022- 3-4-06-2022/

Δωρεάν ημερίδα με τίτλο: «Changing the way we see disability»

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και το ESN (Erasmus Student Network), διοργανώνει δωρεάν ημερίδα με τίτλο: "Changing the way we see disability", τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 16:00. Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η αγγλική καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω του καναλιού της Κοινωνικής Μέριμνας στο Youtube. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras. gr/changing-the-way-we-see- disability/

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Regional Growth Conference

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Regional Growth Conference, διοργανώνει το Σάββατο 11 Ιουνίου και ώρα 13.50 συνεδρία με θέμα: «Nature-based solution for regional and national sustainable development». Ο Πρύτανης και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν σε ποικίλες θεματικές. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου παράλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή φοιτητών/-τριών (Summer Workshop). H παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή. Για πληροφορίες, το πρόγραμμα και τους ομιλητές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.rgc.gr

Emerging Tech Conference |Edge Intelligence |26 & 27 Οκτωβρίου 2022

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETIA) & το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν από 26 έως και 27 Οκτωβρίου 2022 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, Συνέδριο με τίτλο: Emerging Tech Conference |Edge Intelligence.Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των συνεργειών και των αποτελεσμάτων της συνεργασίας των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και του ερευνητικού δυναμικού τους με επιχειρηματικούς φορείς σε περιοχές τεχνολογίας αιχμής. Κύρια έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και εξελίξεων από το ελληνικό οικοσύστημα αναδυόμενων τεχνολογιών. Εντός του Μαΐου θα ανακοινωθούν οι προθεσμίες υποβολής εργασιών. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική. Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ emerging-tech-conference-edge- intelligence-26-27-10-2022/



Διαδικτυακή Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, 12.00 – 14.00

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00 μ.μ. – 14.00 μ.μ., διαδικτυακή Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για απόφοιτες/τους του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της δράσης είναι οι απόφοιτες/τοι του Πανεπιστημίου Πατρών, να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με την επιτυχή πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα για τη σύνταξη ενός ελκυστικού βιογραφικού, για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας και για το πώς θα προετοιμαστούν για τη συνέντευξη επιλογής. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε: (https://www.cais.upatras.gr/ form/endiaf-simv-epag-pros- 02062022). Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού e-mail. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα T. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Τμήματος Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στο 2610 997997. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού https://upatras-gr.zoom.us/j/ 94223166844?pwd= RTlROWVGT01uZzUwanZjUk0xWUJCZz 09)

Συλλογική Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού της ακτής Φρουρίου Ρίου

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πατρών με την εθελοντική του κίνηση Έθεξις, στο πλαίσιο της σύμπραξης με τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. για την ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού μέσω της πλατφόρμας δράσης «ΑΜ’ ΕΠΟΣ – ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ», διοργανώνουν στις 29 Μαΐου και ώρα 18:00 συλλογική εθελοντική δράση καθαρισμού στις παράκτιες περιοχές του Ρίου. Σημείο συνάντησης η είσοδος του κάστρου του Ρίου στην ανατολική προβλήτα. Με τους οργανωτές ενώνουν τις δυνάμεις τους, η κίνηση «Project Κα.Πα.» και το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (ESN UOPA) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συμμετοχή στη δραστηριότητα είναι ανοιχτή στους πολίτες που θα θελήσουν να προσέλθουν, δηλώνοντας συμμετοχή στη φόρμα: https://forms.gle/ rZGxzxs1EjLWHBZGA

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Summer Sports Camp 2022 για παιδιά στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ξεκινά για 4η χρονιά και από την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 ως και τις 29 Ιουλίου 2022, το Summer Sports Camp για παιδιά του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Μετά από δύο χρόνια αναβολής λόγω πανδημίας, το Summer Sports Camp επιστρέφει με πολλές αθλητικές δράσεις και δημιουργικές στιγμές για τα παιδιά, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και από το πρωί ως το μεσημέρι, σε ένα ασφαλές και πολυποίκιλο αθλητικό περιβάλλον. Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για την εγγραφή σας στο σύνδεσμο: http://gym.upatras.gr/2022/05/ 22/xekinoyn-oi-eggrafes-sto- summer-sports-camp-2022-gia- paidia-sto-panepistimio- patron-panepistimiako- gymnastirio/

Ημερίδα δρομικών αγωνισμάτων την Ημέρα Αθλητισμού

Στο πλαίσιο της 15ης Αθλητικής Ημέρας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022, θα διεξαχθεί το 4ο εσωτερικό πρωτάθλημα στίβου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές-τριες, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι και φίλοι του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Αναλυτικές πληροφορίες: http://gym.upatras.gr/2022/05/ 24/imerida-dromikon- agonismaton-tin-imera- athlitismoy-sto- panepistimiako-gymnastirio- diloste-symmetochi/

Διεθνής πιστοποίηση τεσσάρων μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Λογιστών - Ελεγκτών (Association of Chartered Certified Accountants -ACCA)

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού θα εξαιρούνται από την εξέταση 4 μαθημάτων για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου ACCA. Μέσω αυτής της διεθνούς συνεργασίας ισχυροποιείται η εξωστρέφεια του Τμήματος και πιστοποιείται ότι οι φοιτητές καταρτίζονται σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Η ACCA είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επαγγελματικός φορέας λογιστών-ελεγκτών. Συνεργάζεται με επιλεγμένα πανεπιστήμια σε όλο το κόσμο (leading universities) και παρέχει εξαιρέσεις μέχρι 9 από τα συνολικά 13 μαθήματα. Οι εξαιρέσεις δίνονται με βάση την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών (syllabus) των πανεπιστημιακών τμημάτων. Η συνεργασία με την ACCA και η πιστοποίηση των μαθημάτων παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στις 11 Μαΐου παρουσία του Πρύτανη και του Κοσμήτορα της Σχολής από εκπρόσωπο της εταιρείας, με μαζική συμμετοχή των φοιτητών. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία με την ACCA μπορείτε να βρείτε στις κάτωθι ιστοσελίδες: http://tourism.upatras.gr/wp- content/uploads/2022/04/ACCA. pdf, https://www.accaglobal. com/pk/en/help/exemptions- calculator.html



Το πρόγραμμα LIFE ElClimA για τον Μαυροπετρίτη νικητής των Ευρωπαϊκών βραβείων Natura 2000

Το Πρόγραμμα LIFE ElClimA, που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Εξελικτικής Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας κ. Σίνο Γκιώκα, απέσπασε το φετινό Ευρωπαϊκό βραβείο Natura 2000 στην κατηγορία «Conservation on Land». Είναι η πρώτη φορά που ελληνικό Πρόγραμμα LIFE βραβεύεται στην κατηγορία διατήρησης της βιοποικιλότητας στα Natura 2000 Awards. Το ελληνικό Πρόγραμμα LIFE ElClima «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή» υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-2019 και αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της προσαρμογής του γερακιού Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή, εστιάζοντας στη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους, καθώς και συνολικότερα της κατάστασης διατήρησής του σε περιοχές όπου αναπαράγεται και διαχειμάζει. Οι δράσεις του Προγράμματος LIFE ElClimA υλοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών (ανάδοχος), την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και την εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων NCC, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου, καθώς και την υποστήριξη του A.G Leventis Foundation. Η ομάδα του Προγράμματος συνεχίζει την προσπάθεια προστασίας του Μαυροπετρίτη, ενός από τα πιο εμβληματικά είδη της χώρας, μιας και τα νησιά και νησίδες του Αιγαίου φιλοξενούν πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους.



Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών της 19ης Μαΐου 2022, η Πρυτανική Αρχή θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ). Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 24.00. Ενθαρρύνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις και απόψεις τους στη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.