Στο Φεστιβάλ Χορωδιών της Σπάρτης η Πολυφωνική Χορωδία Πατρών

Αναχωρεί το Σάββατο το πρωί για την Σπάρτη, η 50μελής ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», προκειμένου να μετάσχει στο Φεστιβάλ Χορωδιών, που οργανώνει ο Μουσικός Όμιλος Σπάρτης, στο πλαίσιο και προς τιμή των «Παλαιολογείων».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί εντός της Καστροπολιτείας του Μυστρά, με τη συμμετοχή τριών χορωδιακών συγκροτημάτων (Σπάρτη, Ναύπακτος, Πάτρα).

Η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα ερμηνεύσει τρία αφιερώματα:

· ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, με τα έργα:

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ» («Τα Νικητήρια», από τη «Συμφωνία της Λεβεντιάς», ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, «BOGORODITSE DEVO» (Ave Maria), και «THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU», JOHN RUTTER.

· ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ, με τα έργα:

«AVE VERUM CORPUS» και «LACRIMOSA» (Από το REQUIEM), WOLFGANG AMADEUS MOZART, και

· ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, με τα έργα:

«ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» (Λιποτάκτες), Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης, επεξεργασία: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ, «ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ» (Άξιον εστί), Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, επεξεργασία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΣ και θα κλείσει το πρόγραμμα της με το έργο: «GOOD NIGHT, SWEETHEART», CALVIN KARTER & HAMES HUDSON.

Πιάνο θα παίξει η καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Λούση Χριστοδούλου. Τη χορωδία θα διευθύνει, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.