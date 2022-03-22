Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τετάρτη 23-3-2022 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών.
Η σύζυγος: Μαριάννα Σταματιάδου.
Τα παιδιά του: Βάσια Χριστοπούλου, Νάνσυ Χριστοπούλου.
Τα αδέλφια του: Νώντας και Νίνα Χριστοπούλου, Μπία και Πόλης Χριστοδουλίδης.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΛΑΖΑΡΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΛΑΖΑΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
{ΕΤΩΝ 91}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΖΩΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ΡΕΓΓΙΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκη
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χηρα) ΕΜΜΑΝ. ΒΑΡΕΛΤΖΗ
Ετών 90
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 23/3/2022 και ώρα 4μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Τα παιδιά της: Μαρία και Γρηγόριος Βέλιος
Οι αδελφοί
Οι εγγονοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Αναστόπουλος,
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα
Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡ. ΑΠΕΡΓΗ
ΕΤΩΝ 62
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΕΡΓΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡ. ΑΠΕΡΓΗ
ΕΤΩΝ 62
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΕΡΓΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: papadionysi[email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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