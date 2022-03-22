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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Τετάρτη 23-3-2022 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών.

Η σύζυγος: Μαριάννα Σταματιάδου.

Τα παιδιά του: Βάσια Χριστοπούλου, Νάνσυ Χριστοπούλου.

Τα αδέλφια του: Νώντας και Νίνα Χριστοπούλου, Μπία και Πόλης Χριστοδουλίδης.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΛΑΖΑΡΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

Η ΑΔΕΛΦΗ  ΤΗΣ : ΧΡΥΣΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΛΑΖΑΡΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

{ΕΤΩΝ 91}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΖΩΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΡΕΓΓΙΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                         

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκη

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χηρα) ΕΜΜΑΝ. ΒΑΡΕΛΤΖΗ

Ετών 90

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 23/3/2022 και ώρα 4μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

Τα παιδιά της: Μαρία και Γρηγόριος Βέλιος

Οι αδελφοί

Οι εγγονοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων  Αναστόπουλος,

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα

Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡ. ΑΠΕΡΓΗ

 ΕΤΩΝ 62

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΕΡΓΗ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡ. ΑΠΕΡΓΗ

 ΕΤΩΝ 62

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΕΡΓΗ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: papadionysi[email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ

 ΕΤΩΝ 87 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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