AMMOUSA: Η απίθανη «ξανθιά» των Πατρών, στα μεγάλα σαλόνια

Το επάγγελμα του Γιώργου Ντάνου είναι μηχανολόγος μηχανικός αλλά το χόμπι του, αυτό που στη συνέχεια έγινε… λατρεία και ακολούθως συνειδητή επιλογή σε κορυφαία εστιατόρια της χώρας, για να καταλήξει για αυτόν επαγγελματική ενασχόληση, είναι η ζυθοποίηση.

Συνήθως οι μεγάλες αγάπες ξεκινούν απρόσμενα και καταλήγουν να γίνονται ένας ανοικτός δρόμος με πολλές εκπλήξεις και άλλες τόσες προκλήσεις. Αυτό συνέβη και με τον Γιώργο Ντάνο, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στις αρχές του 2016, σε ένα μικροζυθοποιείο και δοκίμασε φρέσκια, αφιλτράριστη και μη παστεριοποιημένη μπύρα.

Ήταν η στιγμή που έγινε το μαγικό «κλικ». Η στιγμή που εντόπισε τη διαφορά μεταξύ γεύσης και ποιότητας και συνειδητοποίησε ότι η μπύρα δεν είναι μόνο αυτό που ήξερε και είχε συνηθίσει έως τότε. Το μικρόβιο που μπήκε μέσα του, τον οδήγησε σε μια μικρή έρευνα στο τέλος της οποίας βρισκόταν η διαπίστωση ότι είναι εφικτό να φτιάξεις την «δικιά σου» μπύρα και να γευτείς το δικό σου δημιούργημα. Να είσαι ο δημιουργός και ο γευσιγνώστης ταυτόχρονα.

Ξαφνικά, ένα απόγευμα είπε... «γιατί όχι;», πήρε την απόφαση και ξεκίνησε να φτιάχνει μπύρα ερασιτεχνικά. Έτσι έγινε η αρχή για ένα ονειρεμένο ταξίδι, από το υπόγειο ενός σπιτιού στην Πάτρα-από έναν μηχανικό που δεν ήξερε έως εκείνη την στιγμή ούτε ότι η μπύρα περιέχει νερό!- έως τα μεγάλα γαστρονομικά σαλόνια όπου η μπύρα του, την οποία βάφτισε AMMOUSA, συντροφεύει πλέον κορυφαία πιάτα της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής.

Ο Γιώργος Ντάνος, ξεκίνησε αυτή την αναζήτηση κυριολεκτικά από το μηδέν. Από τη βασική σπουδή που λέει ότι η μπύρα αποτελείται από νερό, βύνη, λυκίσκο και μαγιά. Στην αρχή το μόνο που έκανε ήταν να διαβάζει πάρα πολύ ώστε να καταλάβει την όλη διαδικασία της ζυθοποίησης, τις παραμέτρους που την επηρεάζουν, τα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται. Μετά την πρώτη ζυθοποίηση κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν μυστικά, παρά μόνο ο όρος της καλής γνώσης των υλικών και της πιστής εφαρμογής των διαδικασιών της ζυθοποίησης καθώς, ακολουθώντας τις οδηγίες, γίνεσαι γνώστης των διαφόρων ποικιλιών της βύνης, του λυκίσκου και της ζύμης που συνδυαζόμενα, θα δώσουν το αποτέλεσμα που έχεις σχεδιάσει.

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την ζυθοποίηση είχα σαν σκέψη και σαν στόχο, να συνδυάσω, δύο διαφορετικές ίδιες τέχνες, την τέχνη της μπύρας και την τέχνη του φαγητού και να δημιουργώ μπύρες ιδιαίτερης γεύσης και αρώματος, που να συμπληρώνουν ή να αναδεικνύουν το φαγητό» λέει. Η προσπάθεια έδωσε ορισμένες πολύ γευστικές «απαντήσεις» στα ερωτήματά του και αυτές με τη σειρά τους έδωσαν μια νέα πρόκληση: πριν από τρία χρόνια πήρε την απόφαση να περάσει από την οικιακή ζυθοποίηση στην επαγγελματική ζυθοποίηση.

Μία απόφαση που λήφθηκε μετά από πολύ σκέψη και γνώμονα την πεποίθηση ότι στο καταναλωτικό κοινό πρέπει να προσφέρεις κάτι διαφορετικό, να δίνεις νέες εμπειρίες και γεύσεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχουν και διαφορετικές μπύρες, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει η κατάλληλη παιδεία γύρω από την υπόθεση «μπύρα».

«Με τις δημιουργίες μου θέλω το καταναλωτικό κοινό να καταλάβει ότι η μπύρα δεν είναι αναψυκτικό και δεν είναι μόνο καλοκαιρινό ποτό, δεν είναι απλά για να σε ξεδιψάει, αλλά αντιθέτως έχει την δυνατότητα να σου δίνει απλόχερα γεύσεις και αρώματα» εξηγεί. «Η AMMOUSA δεν είναι ένα προϊόν που «με το ζόρι» θα είναι στο εστιατόριο, στην κάβα ή στην μπυραρία γιατί απλά πρέπει να είναι. Η AMMOUSA θα είναι εκεί για να μεταφέρει μια γευστική εμπειρία».

Με αυτό τον τρόπο πώλησης, με αυτό το σκεπτικό, φιγουράρει πλέον σε διάφορες επιλεγμένες κάβες, εστιατόρια και deli καταστήματα (Nora’s Deli, Delio Food, Γαστρογωνιά κ.τ.λ.), σε Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο, Πόρο, Άνδρο, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο, Μήλο, Σίφνο, Ρόδο και συνεχίζει. Η AMMOUSA των Πατρών, επιλέχθηκε μάλιστα και τοποθετήθηκε και στον κατάλογο του Hilton Athens Hotel για το 2019, στο Βαρούλκο το 2020, στην Σπονδή (δύο αστέρια Michelin) και σε αρκετά ακόμη εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας ανά την Ελλάδα.

«Η AMMOUSA για εμένα είναι η υλοποίηση μιας σκέψης, το αποτέλεσμα μίας προσπάθειας, η πραγματοποίηση ενός ονείρου. Είναι μία επιβεβαίωση και μία επιβράβευση για το τι μπορεί να πετύχει ο καθένας μας (κάπου στο υπόγειο ενός σπιτιού), αν έχει όρεξη για γνώση και όρεξη για δημιουργία» λέει ο Γιώργος Ντάνος.

ΓΕΜΆΤΗ ΑΡΩΜΑΤΑ

Η «AMMOUSA English IPA» είναι μπύρα με βαθύ συννεφώδες χάλκινο χρώμα και έντονα σύνθετη γεύση με αρώματα από τζίντζερ, εσπεριδοειδή, πεπόνι και καρπούζι. Αρώματα που πλημμυρίζουν ολοκληρωτικά τον ουρανίσκο προκαλώντας μια έντονη γευστική διαδρομή φτιαγμένη από άνθη και φρούτα και τελειώνοντας με την ιδανική πικράδα των λυκίσκων. Συνδυάζεται εξαιρετικά με ψητό κρέας και γενικά με αλμυρές ή πικάντικες γεύσεις πλούσιες σε καρυκεύματα και μπαχαρικά.

Τον Απρίλιο του 2021 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων μικρών παραγωγών στο πλαίσιο του διαγωνισμού Athens Fine Food Awards by ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2021 η AMMOUSA έλαβε το μεγάλο βραβείο AFFA για το 2021 συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία με 19,61/20. Συνολικά η «AMMOUSA English IPA» έχει διακριθεί και βραβευτεί από εννέα διαγωνισμούς στα πέντε τελευταία χρόνια. Το 2017 πήρε την 2η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό οικιακής ζυθοποίησης που έγινε από τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Ζυθοποιών Ελλάδος.

Το 2018 πήρε ένα αστέρι στο παγκόσμιο διαγωνισμό γευσιγνωσίας Great Τaste Αwards που έγινε στο Λονδίνο. Βραβεύτηκε και χαρακτηρίστηκε μία από τις καλύτερες του κόσμου. Τον Ιούνιο του 2019 έλαβε την υψηλότερη διάκριση κερδίζοντας το Πλατινένιο βραβείο στον διαγωνισμό γεύσης-ποιότητας Olymp Awards - Food and Drinks Competitions 2019, συνεχίζοντας και μετά τη βράβευση στα Great Taste Awards 2018 το ταξίδι της στον κόσμο των γεύσεων. Τον Νοέμβριο του 2019 κέρδισε το Double Gold Medal στον παγκόσμιο διαγωνισμό γευσιγνωσίας μπύρας European Beer Challenge που έγινε στο Λονδίνο. Τον Φεβρουάριο του 2020, βραβεύτηκε με την πρώτη θέση στην κατηγορία της στην γευστική δοκιμή, από το περιοδικό Beer & Bar Magazine. Τον Απρίλιο του 2021, έλαβε την πρώτη θέση Best Platinum Food από όλες τις κατηγορίες προϊόντων στα Athens Fine Food Awards by Expotrof. Τον Απρίλιο του 2021, βραβεύτηκε με Bronze Medal στα London Beer Awards. Τον Απρίλιο του 2021, επίσης διαγωνίστηκε και έλαβε Bronze Medal από τα Greek Beer Awards. Τον Σεπτέμβριο του 2021, πήρε ένα αστέρι στο παγκόσμιο διαγωνισμό γευσιγνωσίας Great Τaste Αwards που έγινε στο Λονδίνο.

Ήδη η AMMOUSA έχει ταξιδέψει σε Παρίσι και Λονδίνο και ο στόχος είναι να αναπτυχθεί σε όσες περισσότερες πόλεις στην Ευρώπη τον επό[1]μενο χρόνο. Επίσης το επόμενο διάστημα αναμένεται να κάνουν εμφάνιση στην αγορά άλλες δύο συνταγές, που όπως φαίνεται θα προκαλέσουν μεγάλη έκπληξη.

ammousabeer.gr