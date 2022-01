Τον Απρίλιο καταφθάνει στις κινηματογραφικές αίθουσες το φιλμ "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore"

Μία από τις νέες, πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές ταινίες είναι το «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γέιτς και αν ο τίτλος σας φαίνεται οικείος είναι γιατί πρόκειται για σίκουελ του «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» που είχε παιχθεί το 2018 και συνολικά το 3ο φιλμ των Fantastic Beasts. Το 1ο φιλμ με τίτλο «Fantastic Beasts and Where to Find Them» σε σενάριο της J. K. Rowling από το ομώνυμο βιβλίο της είχε προβληθεί τον Νοέμβριο του 2016 και είχε κάνει στο παγκόσμιο box office πάνω από 814 εκατ. δολάρια εισπράξεις.

Η νέα ταινία, η οποία για άλλη μια φορά είναι σκηνοθετημένη από τον Ντέιβιντ Γέιτς, χτυπά στη νοσταλγία και μας μεταφέρει πίσω στο Χόγκουαρτς καθώς ο Νιουτ Σκαμάντερ και ο Ντάμπλντορ ετοιμάζουν να μαζέψουν μια ομάδα για να αντιμετωπίσουν τον Γκρίντελβαλντ και τους μάγους τους. Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε και ανέβασε στα ύψη το ενδιαφέρον των σινεφίλ, βλέπουμε όπως αναφέρει το flix.gr, ξανά αγαπημένες τοποθεσίες αλλά και για πρώτη φορά τον Δανός σταρ του Οσκαρικού «Άσπρο Πάτο», Μαντς Μίκελσεν, που αντικατέστησε τον Τζόνι Ντεπ, στον ρόλο του Γκρίντελβαλντ.

Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 8 Απριλίου 2022 και φυσικά την περιμένουμε και στην χώρα μας και στην Πάτρα.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston και όπως προείπαμε τον Mads Mikkelsen. Στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής θα κυκλοφορήσει στις 15 Απριλίου.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ