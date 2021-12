Γιορτινή συναυλία με Πατρινούς ερμηνευτές, σήμερα στον Πύργο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκταρίου Φαρμάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού Νικολάου Κοροβέση, πραγματοποιεί την Τετάρτη 29/12 και ώρα 7. 30 στο θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ στο Πύργο, μια μουσική βραδιά στο πνεύμα των ημερών.

Η Φιλαρμονική των ΛΕΧΑΙΝΩΝ θα συνοδεύσει δυο πατρινούς ερμηνευτές την λυρική σοπράνο κ. Πόλυ ΝΙκολοπούλου και τον βαρύτονο κ. Ανδρέα Καλλιβωκά και με την διεύθυνση του Αρχιμουσικού της, Μου Ευρυσθένη Χατζηγιάννη θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα από έργα του παγκοσμίου πενταγράμμου όπως Te Deum, Sambeasy, Second Waltz, Hallelujah, Amigos Para Siempre , Funiculi Funicula , Con Te Partiro , Light Cavalry ,All I Want for Christmas is You , Ukrainian Bell Carol, Frosty the Snow Man , Jingle Bell Rock Rudolph κ.α