Σάλος και ένα μεγάλο «γιατί» για το θάνατο του Big, αμέτρητα τα δημοσιεύματα διεθνώς

Αποσβολωμένοι οι τηλεθεατές της συνέχειας του εμβληματικού σήριαλ Sex & the City με την έναρξη των δυο πρώτων επεισοδίων, τα οποία σφραγίζει μια μεγάλη απώλεια: ο θάνατος του Mr Big, του μόνιμου αντικείμενου του πόθου της κεντρικής ηρωίδας που μάλιστα βλέπουμε να έχει εξελιχθεί στον πλέον τρυφερό σύζυγο μετά από μια πολύπαθη και επεισοδιακή σχέση. Και ενώ αρχικά τα αδυσώπητα σημάδια του χρόνου στις ώριμες πλέον αλλά πάντα stylish πρωταγωνίστριες και οι τέλειες ανταύγειες της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (ξανθιές και γκρίζες με λευκά φυσικά μαλλιά) κυριαρχούν στις πρώτες εντυπώσεις συν τις επίκαιρες αναφορές για το ουδέτερο φύλο, την ανάδειξη των έγχρωμων και την επιρροή του διαδικτύου, έρχεται το μεγάλο σοκ. Ο Big παθαίνει ανακοπή κάνοντας ποδήλατο ενώ την περιμένει να φύγουν για τα Χάμπτονς! Τα πόσα διαβάσαμε για αυτή τη σεναριακή επιλογή δεν σας λέμε. Από την Αμερική ως την Ευρώπη έγινε πρώτο «θέμα». Και όχι επειδή έπεσε η μετοχή της μάρκας ποδηλάτου η οποία έσπευσε να αναφερθεί στην έκλυτη ζωή του ήρωα και μετά να τον «αναστήσει» διαφημιστικά. Αλλά γιατί ουδείς το περίμενε! Η Carrie του κάνει βέβαια μια απίστευτη minimal chic κηδεία και φοράει ακόμα και εκεί τούλινη φούστα, αλλά αυτή η επιλογή στην πλοκή δεν «καταπίνεται» σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων. Αλλά και δικά μας οικεία πρόσωπα στενοχωρήθηκαν παρακολουθώντας. Aπό την έναρξη του «And Just Like That» λοιπόν έχουμε μια Carrie συντετριμμένη.