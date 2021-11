Κατάθλιψη: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος στη μέση ηλικία

Τα προβλήματα όρασης στη μέση ηλικία προοικονομούν τα καταθλιπτικά συμπτώματα που θα εμφανιστούν στην πορεία της ζωής τους, ισχυρίζεται πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο Menopause.

Ωστόσο, σημειώνουν οι ερευνητές, η έγκαιρη πρόληψη των οφθαλμοπαθειών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του «γυναικείου πεπρωμένου»: οι γυναίκες συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης συγκριτικά με τους άνδρες ενώ στις μεσήλικες παρατηρείται ο μεγαλύτερος επιπολασμός της ψυχικής διαταραχής.

Τόσο η κατάθλιψη όσο και οι οφθαλμικές παθήσεις που μπορούν να βλάψουν μελλοντικά την όραση καταγράφουν σημαντική αύξηση και, παρ’ όλα αυτά, η επιστημονική γνώση για τη σχέση τους στη μέση ηλικία παραμένει περιορισμένη. Υπάρχουν κάποια στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση της μειωμένης όρασης και της κατάθλιψης σε άτομα τρίτης ηλικίας, όπως όμως σημειώνουν οι ερευνητές, οι απειλητικές για την όραση οφθαλμοπάθειες μπορούν να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα, κάτι που επιβεβαιώνει ο τριπλασιασμός τους στους μεσήλικες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται κοινές και ιάσιμες παθήσεις όπως τα διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) ή ο καταρράκτης και πιο σόβαρες και χρόνιες όπως το γλαύκωμα, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Μελετώντας στοιχεία από τη Μελέτη για την Υγεία των Γυναικών (Study of Women’s Health Across the Nation – SWAN), οι ερευνητές κατέληξαν ότι υπάρχει μια σημαντική διαχρονική συσχέτιση μεταξύ της ήπιας και μέτριας έως σοβαρής διαταραχής της όρασης με συμπτώματα κατάθλιψης σε γυναίκες μέσης ηλικίας.

Οι επιπτώσεις βέβαια της κατάθλιψης δεν περιορίζονται μόνο στη έκπτωση της συνολικής υγείας αλλά επεκτείνονται στο μέλλον, λειτουργώντας ως ένας αποτρεπτικός παράγοντας για το ομαλό και υγιές γήρας. Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίοων η Ιατρική Διευθύντρια της Εταιρείας Εμμηνόπαυσης Βορείου Αμερικής (NAMS), Δρ. Stephanie Faubion, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων αποτελούν σημαντικό βήμα για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας στις γυναίκες αυτές.