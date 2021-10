Γάμος Ζειν στο Μονακό: Αλιάγας, Ρέμος, Βίσση και Ρίτα Όρα για τους 700 καλεσμένους

Το πρόσωπο έκπληξη που θα τραγουδούσε στον γάμο της εφοπλιστικής οικογένειας Ζειν στο Μονακό, αποκάλυψε το protothema.gr, δυο ώρες πριν το δουν μπροστά τους οι περίπου 700 καλεσμένοι. Τελικά δεν ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ με το κασέ του 1. 2 εκατ. ευρώ, όπως ακουγόταν τις τελευταίες μέρες αλλά η ανερχόμενη βασίλισσα της ποπ, Ρίτα Όρα, το κασέ της οποίας, για μια και μόνο εμφάνιση, αγγίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το μισό εκατ. ευρώ. Την εμφάνιση της αλβανικής καταγωγής Βρετανίδας τραγουδίστρια προλόγισε στη ελληνική και στη γαλλική γλώσσα, ο καταξιωμένος παρουσιαστής, Νίκος Αλιάγας, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο.

H δημοφιλέστατη ποπ σταρ Ρίτα Όρα, η οποία παρεμπιπτόντως υπήρξε ζευγάρι με τον Ρομέιν Γαβρά, γιο του Έλληνα σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά, εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τη 01.00 και αφού προηγήθηκε ένας σύντομος πρόλογος του Νίκου Αλιάγα. « Είναι μουσικός, ηθοποιός, σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας.. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχθούμε, όπως μόνο εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να υποδεχόμεθα, με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα, την Ρίτα Όρα» είπε ο Νίκος Αλιάγας και αμέσως μετά η διάσημη τραγουδίστρια παρουσιάστηκε μπροστά στο κοινό, τραγουδώντας το Let you Love me, μια από τις μεγάλες της επιτυχίες.

Δείτε το βίντεο με την είσοδο της Ορα: