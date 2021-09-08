Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΓΑΛΑΝΗ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΛΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΓΑΛΑΝΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 9-9-2021 & ώρα 4.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΓΥΡΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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