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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΓΑΛΑΝΗ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΛΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΓΑΛΑΝΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

Τον   πολυαγαπημένο  μας  

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ  ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   86
 
Θανόντα  κηδεύουμε  την  Πέμπτη  9-9-2021  & ώρα 4.30 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΓΥΡΩ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΟΥ   ΤΑ   ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  ΤΟΥ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  ΤΟΥ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

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