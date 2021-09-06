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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας  

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΣΩΤ.  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  92
 
Θανόντα  κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη  7-9-2021  & ώρα 11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου (Νεκροταφείο) Αγίου Βασιλείου Ρίου.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΒΑΪΟΣ ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ.

ΟI   ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΙΝΑ  ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ: ΤΟΥΛΑ ΜΠΑΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ.ΕΜ. ΜΠΑΡΛIΓΚΑ

{ΕΤΩΝ 86}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ. 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΗΛΙΑΣ & ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΠΑΡΛIΓΚΑ.

ΟΙ ΑΦΕΛΦΟΙ:

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ                         

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 *Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΣΩΤΗΡΙΟ  ΚΩΝ.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΕΤΩΝ   94

Θανόντα  κηδεύουμε  την Τρίτη  7-9-2021  & ώρα 4 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.   

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ  ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΥ

ΕΤΩΝ   80

Θανόντα  κηδεύουμε  την Τρίτη  7-9-2021  & ώρα 6.30 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥ.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ( χήρα) ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΣΤΡΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΛΕΒΕΝΤΗ

ΕΤΩΝ 70

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΕΒΕΝΤΗ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΛΕΒΕΝΤΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ.

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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