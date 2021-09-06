Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
Θανόντα κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη 7-9-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου (Νεκροταφείο) Αγίου Βασιλείου Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΒΑΪΟΣ ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ.
ΟI ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΤΟΥΛΑ ΜΠΑΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ.ΕΜ. ΜΠΑΡΛIΓΚΑ
{ΕΤΩΝ 86}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΛΙΑΣ & ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΠΑΡΛIΓΚΑ.
ΟΙ ΑΦΕΛΦΟΙ:
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΕΤΩΝ 94
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 7-9-2021 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 7-9-2021 & ώρα 6.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ( χήρα) ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΣΤΡΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΛΕΒΕΝΤΗ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΕΒΕΝΤΗ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΛΕΒΕΝΤΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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