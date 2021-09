Συναυλία αλληλεγγύης από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας την Πέμπτη στο Σκαγιοπούλειο

Μήνυμα ανθρώπινης αλληλεγγύης στέλνει για μια ακόμα φορά ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, μέσα και από τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας, επιχειρώντας να ανακουφίσει με τη βοήθεια των συμπολιτών τους πληγέντες των πυρκαγιών και να ενισχύσει τη δράση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Ο χώρος του αίθριου στο Σκαγιοπούλειο, θα γίνει στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου, σημείο αναφοράς αυτής της προσπάθειας, με «οδηγό» την μουσική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί και η οποία είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις του θεσμού, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Τίτλος της παράστασης είναι «Εφ’ όλης της ύλης», με ερμηνεύτρια την εκφραστική Πατρινή Μαρία Ρούτση με την χαρακτηριστική βροντερή φωνή, η οποία θα καλέσει κοινό σ' ένα μουσικό ταξίδι, μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τραγούδια με ελληνικούς και ξένους στίχους και με έντονο το ροκ στοιχείο.

Ο Bob Dylan (Άγγελος εξάγγελος) και ο Θάνος Μικρούτσικος (Καραντί), "συνδιαλέγονται " αρμονικά με τον Bruce Springsteen (Mary don't you weep) και τους Doors (People are strange), ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης (Όμορφη πόλη) συναντάει τον Leonard Cohen (Bird on a wire), την Patti Smith (People have the power) και τον Μάνο Λοϊζο (Τι έχουν να χωρίσουνε).

Στην παράσταση συμπεριλαμβάνονται και τραγούδια από τη δισκογραφία της ερμηνεύτριας και την πορεία της στο χώρο της μουσικής και του θεάτρου.

Συνοδοιπόροι της στο μουσικό ταξίδι πέντε καταξιωμένοι μουσικοί που δίνουν το δικό τους στίγμα στην παράσταση.

Μετά από ένα χρόνο "σιωπής" λόγω της πανδημίας η ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας και έκφρασης των ανθρώπων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Μέσα από τη μουσική οι άνθρωποι μοιράζονται χαρά, πόνο, όνειρα , αγάπη, αλήθειες και αυτό είναι και το ζητούμενο της παράστασης.

Στη συναυλία αντί εισιτηρίου θα συγκεντρωθούν είδη πρώτης ανάγκης, είδη προσωπικής υγιεινής καθώς και τρόφιμα μακράς διαρκείας. (Κονσέρβες, Ζάχαρη, Λάδι, Νερά, κονσέρβες, ζωοτροφές, χαρτί υγείας, πάνες, οδοντόκρεμες).

Επίσης, για την ενίσχυση της δράσης του Λαϊκού Φροντιστηρίου, που κάθε χρόνο στέκεται δίπλα στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και υποστήριξη για την βελτίωση τους στα σχολικά μαθήματα, θα συγκεντρωθούν σχολικά είδη. Συγκεκριμένα: γραφική ύλη (στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρους κλπ.), τετράδια και μπλοκ ζωγραφικής.

*Ο Πολιτιστικός Οργανισμός και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας καλεί για ακόμα μία φορά τους συμπολίτες, να δείξουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στους συνανθρώπους μας, που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η είσοδος στη συναυλία θα είναι ελεύθερη.

Συμμετέχουν οι:

Ανδρέας Ζαφειρόπουλος - πιάνο

Σέργιος Σοϊλές - φλάουτο

Αντώνης Παναγόπουλος - ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα

Γιώργος Παπαγεωργίου - μαντολίνο, μπουζούκι

Γιώργος Πισπιρίγκος – τύμπανα.