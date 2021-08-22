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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΡΓ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ; ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΛΟΥΙΖΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΖΑΤΖΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΣΙΝΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΔΟΥΛΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΑΦΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΜΑΧΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΒΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΠΑ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ; ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗ,ΗΤΡΑ ΠΑΠΠΑ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΑΣ. ΠΑΠΠΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 53

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΚΚΩΝΗ, ΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΦΕΡΕΤΡΟΠΟΙΟ- ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021  & ΩΡΑ 5 μμ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΠΕΜΠΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ                    

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ

* Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΛΒΙΡΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΚΡΥΑΝΟΥ 

ΕΤΩΝ  90

Θανούσα  κηδεύουμε  την Δευτέρα  23-8-2021 & ώρα  11  π . μ.  από τον  Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Μιντιλογλίου
 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

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