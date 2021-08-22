Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΡΓ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ; ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΛΟΥΙΖΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΖΑΤΖΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΣΙΝΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΔΟΥΛΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΑΦΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΜΑΧΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΒΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΠΑ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ; ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗ,ΗΤΡΑ ΠΑΠΠΑ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΑΣ. ΠΑΠΠΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 53
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΚΚΩΝΗ, ΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΦΕΡΕΤΡΟΠΟΙΟ- ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 & ΩΡΑ 5 μμ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΠΕΜΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ
* Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΒΙΡΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΚΡΥΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 23-8-2021 & ώρα 11 π . μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Μιντιλογλίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
-------------------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr