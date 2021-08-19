Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 63
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΙΔΕΩΝΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΑΒΒΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝ. ΖΑΦΕΙΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΕΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΤΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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