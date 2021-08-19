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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΑΒΒΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 63

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΙΔΕΩΝΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΑΒΒΙΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα τηλ. 26930 22077.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝ. ΖΑΦΕΙΡΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΕΗ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΩΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΤΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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