Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΕΤΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 58
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΣΙΣΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΣΙΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ, ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΤΣΑΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΤΕΦ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΩΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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