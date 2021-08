Ο Κυανούς Σταυρός Πατρών είναι αυτόνομος χωρίς νέο παράρτημα

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Κυανούς Σταυρός Πατρών παραμένει πάντα στην Γερμανού 115 στην άνω πόλη είναι αυτόνομη και δεν έχει κάποιο άλλο παράρτημα ή κάποιο νέο υποκατάστημα στην Πάτρα προς αποφυγήν οποιασδήποτε σύγχυσης που καλλιεργείται τεχνηέντως από κακόβουλους «κύκλους».

Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Κυανούς Σταυρός Πατρών εκεί που η Ιατρική Υπευθυνότητα, η Εμπειρία, το Επιστημονικό Ήθος και η Νοσηλευτική Φροντίδα συντάσσoνται στην Υπηρεσία του Νεφρολογικού Ασθενή

Ο “ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε”, είναι μια ιστορική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που άρχισε την λειτουργία της το Νοέμβριο του 2002, ενώ αποτελεί συνέχεια προγενέστερης μονάδας αιμοκάθαρσης και συγκεκριμένα της πρώτης ιδιωτικής μονάδας που ιδρύθηκε στην περιφέρεια από τον αείμνηστο κο Κωνσταντίνο Τρίγκα.

Συνεχιστές της άκρως επιτυχημένης και πρωτοπόρας αυτής μονάδας αιμοκάθαρσης εδώ και 15 χρόνια είναι η κόρη του ιδρυτή του Κυανού Σταυρού κα Τρίγκα Κωνσταντίνα επίσης νεφρολόγος (απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Χαϊδελβέργης Γερμανίας με εξειδίκευση Παθολογίας- Νεφρολογίας στην Αγγλία, Γερμανία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών) η οποία είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Κυανούς Σταυρός Πατρών ΑΕ καθώς και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Νεφρολόγος κος Περικλής Δουζδαμπάνης επίσης διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Η επιτυχία των ιδιοκτητών-νεφρολόγων της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Κυανούς Σταυρός Πατρών, κας Τρίγκα Κωνσταντίνας και του κου Περικλή Δουζδαμπάνη καθώς και του ανανεωμένου και πλήρως εξειδικευμένου και έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού, οφείλεται στην αγάπη και στον σεβασμό για τον συνάνθρωπο, στην υπευθυνότητα, στην εμπειρία, αλλά και στο ήθος και στην ακεραιότητα του χαρακτήρα όλων των συνεργατών μας που σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης αναδεικνύουν την Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Κυανούς Σταυρός Πατρών σε μία από τις πιο αξιόπιστες και επιτυχημένες Μονάδες Υγείας.

Η κα Καλλιόπη Χατζηδάφνη άρτι αφιχθείσα από το Λονδίνο είναι η προϊσταμένη του τμήματος με μεγάλη εμπειρία στην φροντίδα των νεφροπαθών (σημειωτέoν, η κ Καλλιόπη Χατζηδάφνη υπήρξε η πρώτη προϊσταμένη της μονάδας υπό την διεύθυνση του αείμνηστου κου Τρίγκα Κωνσταντίνου και στο βιογραφικό της καταγράφεται προϋπηρεσία 11 ετών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας ΝHS). Στην επιστημονική ομάδα του Κυανού Σταυρού Πατρών συμπεριλαμβάνεται και ο καρδιολόγος κος Κωνσταντίνος Γκούγιας με μεγάλη κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με καρδιολογικά προβλήματα, ο οποίος παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες του και επίσης καλύπτει και τα έκτακτα καρδιολογικά περιστατικά της μονάδας.

Οι νεφρολόγοι κος Περικλής Δουζδαμπάνης και κα Τρίγκα Κωνσταντίνα εκτός από τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και την διδακτορική διατριβή τους (μεταμόσχευση νεφρού, μηχανισμοί ίνωσης νεφρού), έχουν μετεκπαιδευθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Toρόντο Καναδά με διπλή υποτροφία από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία καθώς και από τον Καναδικό Οργανισμό Peritoneal Bulletin και έχουν συγγράψει πληθώρα εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και διάφορα κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή βιβλία Ιατρικής. Επίσης, συμμετέχουν σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια ως ομιλητές και ως πρόεδροι διαλέξεων και είναι κριτές αξιολόγησης σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, η κα Κωνσταντίνα Τρίγκα έχει επιμεληθεί του συγγράμματος ‘’Κλινικής Χημείας’’ το οποίο διδάσκεται στους πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κος Περικλής Δουζδαμπάνης διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες καθώς και στο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι νεφρολόγοι κος Περικλής Δουζδαμπάνης και η κα Τρίγκα Κωνσταντίνα είναι από τους ελάχιστους νεφρολόγους από τον Ελλαδικό χώρο που εξειδικεύθηκαν στο εξωτερικό στις κατ’οίκον μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ( Home Dialysis, Peritoneal Dialysis and In center Dialysis) όπως και στην νεφρική μεταμόσχευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τορόντο (ΗUN University of Toronto, Canada). Το γνωστικό αντικείμενο της κα Τρίγκα Κωνσταντίνας και του κου Περικλή Δουζδαμπάνη, εκτός από την κάθαρση και την μεταμόσχευση νεφρού καλύπτει όλες τις χρόνιες και οξείες παθήσεις νεφρού, τις σπειραματονεφρίτιδες, την αρτηριακή υπέρταση, την διαβητική νεφρική νόσος, την νεφρολιθίαση, τις ουρολοιμώξεις καθώς και τα κληρονομικά νεφρολογικά νοσήματα.

Παρεμπιπτόντως, η εργασία του κου Περικλή Δουζδαμπάνη και της κα Κωνσταντίνας Τρίγκα με θέμα « η χρήση δύο αλλαγών με ικοδεξτρίνη σε ασθενείς με ανεπάρκεια υπερδιήθησης υπό περιτοναϊκή κάθαρση» έχει βραβευθεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεφρολογίας που έγινε στο Vancouver του Καναδά (2009) και έχει συσταθεί από την Aμερικανική Νεφρολογική Εταιρεία ως θεραπεία εκλογής σε αυτούς τους ασθενείς (Clinical Practice Guidelines and Recommendations on Peritoneal Dialysis Adequacy 2011 Perit Dial Int 2011;31(2):218-39.doi: 10.3747/pdi.2011.00026).

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε”, βρίσκεται στην Άνω πόλη επί της Γερμανού 115 και διαθέτει 25 από τα πιο προηγμένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας (ιαπωνικής και αμερικανικής προέλευσης) - υψηλών προδιαγραφών- και έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 140-150 ασθενών. Επίσης τα φίλτρα που χρησιμοποιούμαι στους ασθενείς μας είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, με άριστη βιοσυμβατότητα και την υψηλότερη απόδοσης κάθαρσης.

Στην Μονάδα μας θέλοντας να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε υψηλά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς μας, έχουμε ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλους τους απαιτητικούς ελέγχους για την πιστοποίηση του διεθνές πρότυπου Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των μονάδων Υγείας ISO 9001:2015 καθώς και σε όλους τους υγειονομικούς ελέγχους και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που απαιτεί η πανδημία.

Όλη αυτή η μακροχρόνια προσπάθεια των ιδιοκτητών-νεφρολόγων της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Κυανούς Σταυρός Πατρών κας Κωνσταντίνα Τρίγκα και του συζύγου της κου Περικλή Δουζδαμπάνη καθώς και του υπόλοιπου ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού έχει ως τελικό στόχο την εξασφάλιση της υγείας των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται εδώ και 15 χρόνια, γεγονός που αποδεικνύεται από την μακρόχρονη επιβίωση και την άριστη ποιότητα ζωής των ασθενών μας.

