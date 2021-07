Nαόμι Οσάκα: Aπό Louis Vuitton muse έγινε sold out Barbie doll

«Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέρος της σειράς Barbie Role Model και να υπενθυμίζω στα νεαρά κορίτσια ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο. Θέλω τα νεαρά κορίτσια παντού να αισθάνονται εμψυχωμένα να κάνουν μεγάλα όνειρα και να γνωρίζουν ότι αν πιστεύουν στον εαυτό τους τα πάντα είναι δυνατά», δήλωσε η ίδια η Οσάκα στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Η Λίζα Μακ Νάιτ παγκόσμια επικεφαλής της Barbie & Dolls της Mattel πρόσθεσε: «Η Ναόμι άνοιξε το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές κοριτσιών να ονειρεύονται περισσότερο. Και μέσω του ακλόνητου θάρρους και της ειλικρίνειάς της έδειξε στον κόσμο τη σημασία να είσαι η δική σου μεγαλύτερη πρωταθλήτρια. Καταρρίπτει τα όρια εντός και εκτός του γηπέδου και είναι ένα ισχυρό πρότυπο για τους θαυμαστές και θαυμάστριες παντού».

Θυμίζουμε πως η Ναόμι Οσάκα στις αρχές του έτους, ως «νούμερο 1» γυναίκα πρωταθλήτρια του τένις αυτή τη στιγμή, χρίστηκε πρέσβειρα της Louis Vuitton. Με ύψος 1.80, η πρώτη κάτοχος του N1 single chart από την Ασία, γεννήθηκε στην Οσάκα, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και ζει πλέον στην Καλιφόρνια. Η 23χρονη τενίστρια ήταν προσωπική επιλογή του creative director της Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, καθώς το 2020 υπήρξε χρονιά κατά την οποία καθιερώθηκε και έγινε αναγνωρίσιμη. Το περιοδικό Sports Illustrated την κατέταξε πρώτη στη λίστα Sportsperson of the Year, ψηφίστηκε ως Most Powerful Woman in Sports από το περιοδικό Ad Week, βρέθηκε στη κορυφή της λίστας του περιοδικού Forbes ως η αθλήτρια με την υψηλότερη αμοιβή όλων των εποχών. Τέλος χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Time ως μια από τους 100 πιο σημαντικούς και επιδραστικούς ανθρώπους.