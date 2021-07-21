Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΡΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠAΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΗΛΕΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ & ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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