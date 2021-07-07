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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΤΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΤΖΙΜΙΚΟΥ,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΤΑ,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ. ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΡΟΔΗ

ΕΤΩΝ 86

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7/7/2021 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Σπυριδώνος Λεύκας Πατρών.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: Ελένη χήρα Κων. Φρούντα

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων  Αναστόπουλος, Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου- Πάτρα

Τηλ- fax2610 316106, κιν.: 6972119124

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΟΥΚΑ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΩΜΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΙΑ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΚΑΤΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : AΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΟΘΩΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

  

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