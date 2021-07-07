Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΤΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΤΖΙΜΙΚΟΥ,
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΤΑ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ. ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΡΟΔΗ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7/7/2021 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Σπυριδώνος Λεύκας Πατρών.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: Ελένη χήρα Κων. Φρούντα
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Αναστόπουλος, Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου- Πάτρα
Τηλ- fax2610 316106, κιν.: 6972119124
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΟΥΚΑ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΩΜΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΙΑ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΚΑΤΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : AΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΟΘΩΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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