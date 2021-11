20 υγιεινές συνήθειες για να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά

Η απώλεια βάρους είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ κόσμο ειδικά εν όψει των διακοπών του καλοκαιριού. Το τοπικό πάχος στην περιοχή της κοιλιάς αφορά ακόμη και άτομα που δεν έχουν πολλά περιττά κιλά να χάσουν. Υπάρχει τρόπος να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά, αλλάζοντας κάποιες συνήθειες τόσο στη διατροφή σας όσο και τον τρόπο ζωής σας.

Δείτε ποιες είναι αυτές οι συνήθειες που θα σας κάνουν να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά σε λίγο χρονικό διάστημα.

Η απώλεια βάρους περνά από τον… εγκέφαλο

Υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στη λειτουργία του εντέρου και αυτήν του εγκεφάλου. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρεάζει τις επιλογές μας σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε αυτό της απώλειας βάρους. Αν λοιπόν έχουμε επίγνωση του τι θέλουμε να επιτύχουμε τότε είναι σίγουρο ότι είμαστε πιο κοντά στον στόχο μας. Να έχετε στο μυαλό σας, επομένως, ότι θέλετε να χάσετε λίπος από την περιοχή της κοιλιάς και έτσι θα το καταφέρετε πιο εύκολα. Όχι ως δια μαγείας βέβαια! Με τον απαραίτητο συνδυασμό άσκησης και διατροφής.

Μην φοβάστε να ανεβάζετε στο Instagram τα γεύματά σας

Μπορεί να θεωρείτε ενοχλητικό όταν φίλοι σας ανεβάζουν τι έφαγαν στο Instagram. Ωστόσο, μια έρευνα του American Journal of Clinical Nutrition δείχνει ότι όσοι μοιράζονται φωτογραφίες από ένα γεύμα τους και εκφράζουν την ευχαρίστησή τους γι αυτό, τρώνε λιγότερο στο επόμενο γεύμα και επομένως μειώνουν έτσι το κοιλιακό τους λίπος. Επομένως, την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα εστιατόριο ή θα παραγγείλετε φαγητό από έξω, βγάλτε φωτογραφία και ανεβάστε τη στα social media.

Φανταστείτε ότι καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες γλυκών

Ακούγεται αστείο αλλά πιάνει. Μια έρευνα του 2010, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε 2 γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ κλήθηκε να φανταστεί ότι τρώει 3 M & M’s, ενώ το δεύτερο ότι τρώει 30. Όταν στη συνέχεια κάλεσαν και τα δυο γκρουπ να καταναλώσουν όσα M & M’s ήθελαν, τότε το γκρουπ που είχε φανταστεί να τρώει περισσότερο, κατανάλωσε λιγότερη ποσότητα από τα σοκολατένια κουφετάκια. Επομένως, οι ερευνητές απέδειξαν ότι όταν φανταζόμαστε την απόλαυση από την κατανάλωση ενός γεύματος, μειώνεται αυτομάτως η όρεξη μας γι΄αυτό. Άρα, την επόμενη φορά που θα θελήσετε να φάτε ένα γλυκό, βάλτε τη φαντασία σας να… οργιάσει!

Μειώστε την… αποφασιστικότητά σας

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, οι πιο αποφασιστικοί και δυναμικοί χαρακτήρες μπορούν να πάρουν πιο εύκολα βάρος στην κοιλιά! Πώς; Σύμφωνα με έρευνα του Social Science and Medicine , τα δυναμικά άτομα, που συχνά λαμβάνουν αποφάσεις και για άλλους, παρουσιάζουν πιο υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι συχνά καταλαμβάνονται από την «κούραση των αποφάσεων», κάτι που τους οδηγεί να λαμβάνουν ενίοτε τις λάθος αποφάσεις για το φαγητό τους και να επιλέγουν ανθυγιεινές λύσεις για τα γεύματά τους.

Χρησιμοποιείστε μικρότερα σερβίτσια

Όσο μικρότερο είναι το πιάτο ή το μπολ που χρησιμοποιείτε, τόσο μικρότερη ποσότητα χωράει και επομένως, τρώτε λιγότερο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το ξαναγεμίσετε μια και δυο φορές γιατί έτσι μάλλον θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα.

Αυξήστε τις ώρες ύπνου

Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και… αδυνατίζει! Έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσοι κοιμούνται κατά μέσο όρο 5 ώρες και κάτω έχουν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν το κοιλιακό τους λίπος, σε αντίθεση με όσους κοιμούνται 8 ώρες. Επομένως, αν δεν κοιμάστε σωστά, ήρθε η ώρα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ύπνου σας. Ο σωστός ύπνος είναι ευεργετικός τόσο για την απώλεια βάρους όσο και για την υγεία μας. Ο κακός ύπνος οδηγεί σε ανθυγιεινές επιλογές γευμάτων, λόγω των αυξημένων επιπέδων της ορμόνης της πείνας, της γκρελίνης. Ο πολύς λίγος ύπνος επίσης οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα της γκρελίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει την ικανοποίηση της όρεξής μας. Η έλλειψη ύπνου οδηγεί επίσης σε βεβιασμένες αποφάσεις καθώς θολώνει την κρίση, οπότε μας οδηγεί σε ανθυγιεινές λύσεις.

Μειώστε το άγχος

Όταν αισθάνεστε άγχος, το σώμα σας εκκρίνει μια ορμόνη, την κορτιζόλη, η οποία μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αναγκάζει το σώμα σας να αποθηκεύσει λίπος και δίνει εντολή στον εγκέφαλο ότι πεινάτε, ακόμα και αν το στομάχι σας είναι γεμάτο. Πώς να μειώσετε το άγχος; Δύσκολο το ερώτημα… Δοκιμάστε να παίρνετε βαθιές ανάσες κάθε φορά που παθαίνετε κρίσεις ή ακόμα και να κάνετε διαλογισμό.

Πιείτε νερό πριν από κάθε γεύμα

Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, 2 φλιτζάνια νερό πριν από κάθε γεύμα μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική απώλεια βάρους. Η κατανάλωση νερού πριν από το γεύμα δημιουργεί ένα αίσθημα κορεσμού και επομένως οδηγεί σε πιο έξυπνες επιλογές και σε κατανάλωση μικρότερης ποσότητας φαγητού.

Αντικαταστήστε τους απλούς υδατάνθρακες με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες

Αντικαταστείστε τους υδατάνθρακες με τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως το πίτουρο βρώμης, τα προϊόντα ολικής αλέσεως, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην απορρόφηση του νερού από τον οργανισμό, στη σωστή λειτουργία του εντέρου, ενώ δημιουργούν αίσθημα κορεσμού. Πέρα από την απώλεια βάρους, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς, οι φυτικές ίνες προλαμβάνουν καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη και κάποιες μορφές καρκίνου.

Μειώστε την κατανάλωση ζάχαρης

Η κατανάλωση ζάχαρης είναι καταστρεπτική τόσο για την υγεία όσο και για το βάρος μας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με την αύξηση του λίπους στον οργανισμό. Αντικαταστείστε τη ζάχαρη με φυτικές ίνες, ώστε να μειώσετε το κοιλιακό σας βάρος.

Κόψτε τα τεχνητά γλυκαντικά και τα sugar free προϊόντα

Η λύση των τεχνητών γλυκαντικών μπορεί να αποδίδει λιγότερες θερμίδες αλλά δεν έχει μακροπρόθεσμα ουσιαστικό αποτέλεσμα στο βάρος σας, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς. Μάλιστα σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Geriatrics Society το 2015, η αύξηση της κατανάλωσης διαιτητικών προιόντων (πχ κόκα κόλα zero) συνδέεται με την αύξηση κοιλιακού λίπους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα sugar free προϊόντα, όπως μπισκότα, παγωτό. Αν και φαίνονται πιο υγιεινή λύση, βλάπτουν πολλαπλώς τον οργανισμό, μειώνοντας την καλή χοληστερίνη (HDL) και αυξάνοντας τα τριγλυκερίδια και την πίεση.

Βάλτε το γκρέιπ φρουτ στη ζωή σας

Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού «Metabolism», μισό γκρέιπ φρουτ πριν από κάθε γεύμα συντελεί στη μείωση του κοιλιακού λίπους, ενώ μειώνει και τα επίπεδα της χοληστερίνης. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτά τα θαυματουργά αποτελέσματά του στον συνδυασμό βιταμίνης C με τα φυτοχυμικά του συγκεκριμένου εσπεριδοειδούς.

Καταναλώστε αυγά

Τα αυγά είναι η ιδανική τροφή για να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά, ειδικά αν τα καταναλώνετε στο πρωινό σας γεύμα. Τα αυγά αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού και μειώνουν την πείνα, Παράλληλα, το ασπράδι του αυγού περιέχει τη χολίνη, ένα θρεπτικό συστατικό που συντελεί στην καύση του λίπους.

Μπανάνες

Το ιδανικό σας σνακ, χειμώνα και καλοκαίρι! Έχουν κάλιο, το οποίο ρυθμίζει την κυκλοφορία των υγρών μέσα στην κοιλιά και καταπολεμά το φούσκωμα της κοιλιάς. Άλλες τρφφές που περιέχουν κάλιο είναι οι γλυκοπατάτες , το πεπόνι και τα παντζάρια.

Καταναλώστε όξινα φαγητά

τα όξινα φαγητά αυξάνουν την ταχύτητα με την οποία ο οργανισμός καίει τους υδατάνθρακες. Οσο πιο γρήγορα το σώμα μας καίει τους υδατάνθρακες, τόσο πιο εύκολα καίει τα λίπη και επομένως μπορείτε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά και λεπτή σιλουέτα.

Βάλτε στην καθημερινότητά σας τους ξηρούς καρπούς

οι ξηροί καρποί είναι αρτύματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά . Μειώνουν την πίεση και τη φλεγμονή στις αρτηρίες όταν είστε αγχωμένοι, γεγονός που σας βοηθά να διατηρείτε την κοιλιά σας επίπεδη.

Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (H.I.I.T.)

Η διαλειμματική προπόνηση είναι πολύ της μόδας καθώς γυμνάζει όλο το σώμα και ειδικώς την περιοχή της κοιλιάς, Απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ήδη μια εξοικείωση με τη γυμναστική καθώς απαιτεί επιδόσεις υψηλές έντασης. Συνήθως περιλαμβάνει 2-3 κύκλους ασκήσεων. Κάθε άσκηση ολοκληρώνεται σε ένα λεπτό ενώ υπάρχουν μικρά διαλείμματα 30 δευτερολέπτων ανάμεσα στις ασκήσεις και μεγαλύτερα διαλείμματα διαλείμματα 2 λεπτών στην ολοκλήρωση του κάθε κύκλου. Για τους λάτρεις της γυμναστικής η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (ΗΙΙΤ) είναι ιδανική για να χάσουν το λίπος της κοιλιάς αλλά και να αποκτήσουν το σώμα που ονειρεύονται.

Αερόβια άσκηση

Η αερόβια άσκηση δεν είναι μόνο τα προγράμματα που μπορείτε να βρείτε στο γυμναστήριο. Αερόβια είναι και το τρέξιμο και το περπάτημα σε εξωτερικούς χώρους. Μιας και η περίοδος της καραντίνας μάς μύησε σε αυτές τις συνήθειες, είναι καλό να τις συνεχίσεις (αρκεί να μην έχει πολλή ζέστη). Το μυστικό για να αποδώσει καλύτερα η αερόβια γυμναστική είναι να εναλλάσσουμε την ταχύτητά μας, ώστε να ενεργοποιείται καλύτερα ο μεταβολισμός.

Χορέψτε!

Αν δεν είστε φαν του γυμναστηρίου και των ασκήσεων, υπάρχει ένας πιο διασκεδαστικός τρόπος να χάσετε το λίπος της κοιλιάς: ο χορός. Βάλτε στη διαπασών τα αγαπημένα σας τραγούδια και χορέψτε! Και θα γυμναστείτε και θα φτιάξει και η διάθεσή σας! Φυσικά υπάρχουν και τα προγράμματα zumba που συνδυάζουν αρμονικά χορό, γυμναστική και διασκέδαση. Ο χορός άλλωστε αποτελεί μια αερόβια ασκηση, ανεβάζει τον μεταβολισμό στα ύψη και βοηθά στην καύση του λίπους.

Καλό είναι να χάσετε γρήγορα κάποια κιλά

Εν αντιθέσει με την επικρατούσα άποψη ότι πρέπει να χάνουμε αργά βάρος, η αλήθεια βρίσκεται ακριβώς στο αντίθετο. Είναι πιο πιθανό να επιτύχετε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας αν αρχίσετε να χάνετε πόντους από την αρχή της προσπάθειάς σας.

Πηγή:olivemagazine