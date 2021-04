Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μίλησε στο Rolling Stone για το Κλίμα και τη σημασία της αλήθειας

Για το νέο τεύχος Απριλίου 2021 του Rolling Stone που έχει αφιέρωμα στο κλίμα και το περιβάλλον, ο David Fear μίλησε με τον 84χρονο σήμερα ηθοποιό και μάχιμο περιβαλλοντολόγο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος ασχολήθηκε και ευαισθητοποιήθηκε γύρω από το ζωτικό θέμα της προστασίας του πλανήτη και του περιβάλλοντος πολύ πριν η οικολογία γίνει της μόδας. Ο Robert Redford που τα τελευταία 2 χρόνια έχει αποσυρθεί από την ηθοποιία και την σκηνοθεσία, στο ερώτημα αν του λείπει η δουλειά, απήντησε «δεν νομίζω, η δουλειά του κινηματογράφου είναι τώρα σ’ άλλα χέρια και είμαι πιο χαρούμενος να έχω πλέον ένα δεύτερο, απλώς υποστηρικτικό ρόλο».

Ο αγαπητός ηθοποιός, τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας το 1981 για το «Ordinary People», χρονιά που δημιούργησε το περίφημο Ινστιτούτο του Sundance για τη στήριξη των ανεξάρτητων κινηματογραφιστών, ερωτώμενος από το Rolling Stone για το πότε συνειδητοποίησε την κρισιμότητα της κατάστασης στον πλανήτη, είπε πως ήταν το 1989 ενώ παρακολουθούσε ένα συνέδριο στο Ντένβερ όπου δύο επιφανείς επιστήμονες εξήγησαν ότι η θερμοκρασία της Γης αυξανόταν, κάνοντας λόγο για το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».

«Όταν εξήγησαν τι πρόκειται να γίνει αν αγνοήσουμε τον κίνδυνο, ήταν για μένα σαν ένα καμπανάκι που ήχησε δυνατά στο κεφάλι μου. Κατάλαβα ότι έλεγαν την αλήθεια κι αυτό που αντιλήφθηκα ήταν ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι, να δράσουμε και να το κάνουμε χωρίς χρονοτριβή, γρήγορα», ανέφερε ο Ρέντφορντ, ο οποίος δεν παραλείπει να μιλήσει και για τα πρωτόγνωρα συναισθήματα θαυμασμού για το μεγαλείο της φύσης που ένιωσε όταν η αείμνηστη μητέρα του, Μάρθα τον πήγε όταν ήταν μικρός, ταξίδι στο Εθνικό Πάρκο Yosemite στη Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια.

«Μόλις αντίκρισα αυτή την κοιλάδα. Είπε Θεέ μου είναι πανέμορφα και φρόντισα λίγο αργότερα να βρω και μία δουλειά εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος ζει από τη δεκαετία του ’60 στη Γιούτα, στα βουνά Wasatch όπου έχει και το φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι του ενώ εκεί δημιούργησε από το 1969 και το Sundance Resort με χιονοδρομικό κέντρο, ξύλινα καταλύματα για τους επισκέπτες, εστιατόρια, κ.α., το οποίο και μεταβίβασε (πούλησε) πριν λίγους μήνες. Επίσης στο Σάντανς της Γιούτα κάθε χρόνο γίνεται από το 1985 το εξόχως επιτυχημένο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου που θεωρείται το σημαντικότερο των ΗΠΑ και από τα κορυφαία Φεστιβάλ διεθνώς.

Εκεί στη Γιούτα στα τέλη του 80 ο Ρέντφορντ είχε προσκαλέσει σ’ ένα «πράσινο» συνέδριο, στο Ινστιτούτο Σάντανς μέλη της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών ενώ ο ίδιος, από τους πλέον αναγνωρίσιμους σταρ του κινηματογράφου τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια, εκτός από μέλος του Οργανισμού Natural Resources Defense Council, πλέον αφιερώνει το χρόνο του και στο Redford Center που σύστησε το 2005 με τον γιο του, James, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο Redford Center πάντως έχει αρχίσει να έχει ενεργό ρόλο το νέο αίμα της οικογένειας Ρέντφορντ, ο Ντύλαν, γιος του Τζέιμς και εγγονός του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του Rolling Stone και για τον νεοκλεγέντα Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και ο Ρέντφορντ τον επαίνεσε. «Είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος και σύστησε μία απίστευτη ομάδα με την Gina McCarthy, Εθνική Σύμβουλο για το κλίμα και τον John Kerry, Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου για το Κλίμα, Χρειάζονται βέβαια να γίνουν κι άλλα εκτός της επιστροφής των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα που ήδη αποφασίστηκε αλλά αισθάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πολλά», τόνισε ο Ρέντφορντ ενώ ρωτήθηκε και για το θρυλικό φιλμ του «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» (συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από την πρώτη προβολή του αυτές τις μέρες).

«Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται. Αυτό που με τράβηξε ήταν η ιστορία των δύο δημοσιογράφων της Washington Post που ερευνούσαν για να αποκαλύψουν την αλήθεια. Κι αυτό ακριβώς ήταν το στόρι που ήθελα ν’ αφηγηθώ στην ταινία. Ειλικρινά το φιλμ δεν ήταν τόσο για το σκάνδαλο Watergate καθ’ αυτό όσο για την ίδια τη δημοσιογραφία και την αλήθεια», ανέφερε.

Όσο για το τι απολαμβάνει στον προσωπικό του χρόνο ο Ρέντφορντ που είναι γεγονός πως μας λείπει η παρουσία του από τη μεγάλη οθόνη, απήντησε με χιούμορ, «έναν μακρύ περίπατο με τα πόδια αλλά και λίγη καλή τεκίλα» ενώ για τη φράση που πάντα τον εμπνέει είναι του ποιητή και συγγραφέα T. S. Eliot, «για μας υπάρχει μόνο η προσπάθεια, όλα τ’ άλλα δεν είναι δική μας υπόθεση».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε προσωπικότητες που έκαναν σημαντικό έργο και καινοτόμησαν σε θέματα περιβάλλοντος όπως ο Γάλλος εξερευνητής και ωκεανογράφος Jacques Cousteau - Ζακ-Υβ Κουστώ.

*Ο Robert Redford έχει ξαναμιλήσει στο Rolling Stone κατά το παρελθόν όπως στις 8 Απριλίου του 1976 (μαζί με τον Ντάστιν Χόφμαν στο εξώφυλλο) και τον Οκτώβριο του 1980 (η συνέντευξη είχε τίτλο Robert Redford: More Than Just a Pretty Face).

Τη φωτ. του Ρέντφορντ σχεδίασε για το νέο τεύχος του Rolling Stone, ο Mark Summers.