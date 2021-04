Οι Startups Καινοτομούν με το Oracle Cloud

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η διαδικτυακή εκδήλωση "Startups Innovate with Oracle Cloud" από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Orange Grove και την Oracle. Την εκδήλωση άνοιξε ο Νάσος Κοσκινάς, CEO του POS4work Innovation Hub και συντονιστής της εκδήλωσης ενώ στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τα προγράμματα επιτάχυνσης και υποστήριξης της καινοτομίας που υλοποιούν ο κος Βασίλης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και η κα Αλεξάνδρα Σαρμά, Γενική Διευθύντρια, του Orange Grove για τις ευκαιρίες που προσφέρουν σε νέους επιχειρηματίες.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως cloud credits και εκπτώσεις για Cloud Infrastructure και Platform Services από την Oracle, καθώς και στις μοναδικές ευκαιρίες συνεργειών με το εκτεταμένο δίκτυο μεντόρων, product experts και συνεργατών της Oracle. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι του Oracle for Startups παρουσίασαν αναλυτικά τους τρόπους που οι startups μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, να επιτύχουν πωλήσεις και να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, μέσα από την τεχνολογία και τα δίκτυα της Oracle.

«Το Oracle for Startups δημιουργεί αμοιβαία οφέλη μέσω σύνδεσης πελατών της Oracle με startups παρέχοντας εκπληκτικές ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα είναι η επιχειρηματική καινοτομία ενσωματωμένη στο ασφαλές, επεκτάσιμο Oracle Cloud» ανέφερε στην εισήγησή του ο κος Κωνσταντίνος Πολίτης Cloud Technology Account Manager / Oracle Digital. Τα στελέχη των startups, θερμοκοιτίδων, επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, φορέων και εκπροσώπων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ΜΜΕ που παρακολούθησαν την εκδήλωση, είχαν την ευκαιρία να μάθουν επιπλέον πως μπορούν να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα το Oracle Cloud και τις δωρεάν υπηρεσίες του. Η πρόκληση για τους Γεώργιος Μαγγίνας & Θεόδωρος Καρτσονάκης, Solutions Engineers της Oracle Digital αποτυπώνεται στα ερωτήματα: «Πόσο μπορεί να βοηθήσει το Oracle Cloud τις ελληνικές startups στην ανάπτυξή τους; Ποιες είναι οι ευκαιρίες που παρέχει;»

Διατυπώνοντας ότι το ζητούμενο για κάθε startup είναι ένα ασφαλές πλέγμα συνεργασιών, ήταν ένα σημαντικό κίνητρο που προέτρεψε κάθε startup να συμμετέχει στο πρόγραμμα «Oracle for Startups» και να αδράξει κάθε επαγγελματική ευκαιρία που βοηθά την επιχειρηματική της ανάπτυξη. Στην εισήγησή της η κα Sinem Kaya - Oracle’s Strategic Business Development Senior Manager for the Middle East, Africa & Central Eastern Europe/ Oracle παρουσίασε την ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος, ενώ στη συνέχεια ο Gabriel Dymowski, CEO της DoxyChain έδωσε το δικό του επιτυχημένο παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής ανάπτυξης από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Oracle for Startups».

Τέλος, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το ΕΙΤ Digital μέσα από την σύντομη περιγραφή του κ. Federico Menna, Head of Staff and Operations του EIT Digital καθώς και να ενημερωθεί για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στον κλάδο του ICT από τον κ. Νίκο Μηνά, European Patent Attorney & IP strategist της Hanna Moore + Curley.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο κανάλι του ΕΠΠ: https://www.youtube.com/watch? v=2gcML6Uf44Y

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

Κωνσταντίνος Πολίτης, Cloud Technology Account Manager / Oracle Digital [email protected] com

ή Μαρία Κωνσταντίνου, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, +30 2610 911 557, [email protected]

Το Oracle for Startups υποστηρίζει διεθνείς επιχειρηματίες με τεχνολογία και εταιρικές διασυνδέσεις. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Oracle for Startups; Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.oracle.com/startup /

Ενώ για να ενημερωθείτε σχετικά με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και το Orange Grove επισκεφθείτε αντίστοιχα τις ιστοσελίδες www.psp.org.gr και www.orangegrove.eu