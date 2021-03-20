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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 51

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΝΟΥΣΗ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΑΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ (ΝΙΤΣΑ) ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗ - ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΡΟΔΙΝΗΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ ΠΑΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΟΧΑΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΧΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ – ΕΤΩΝ 75

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-3-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίο (Βερναδέϊκα). 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ KΩΝ. ΑΡΑΠΗ
ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΑΠΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΠΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΡΕΒΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΤΣΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΕΥΑΓΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ χηρα ΠΑΝ. ΜΑΤΣΙΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΓΚΑΝΗ  
ΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλέιου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΗΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝ ΑΒ' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΡΡΗΓΑ
ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΡΗΓΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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