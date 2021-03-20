Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 51
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΝΟΥΣΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΑΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΝΙΤΣΑ) ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗ - ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΡΟΔΙΝΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ ΠΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΟΧΑΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΧΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ – ΕΤΩΝ 75
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-3-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίο (Βερναδέϊκα).
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ KΩΝ. ΑΡΑΠΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΑΠΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΠΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΡΕΒΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΤΣΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΕΥΑΓΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ χηρα ΠΑΝ. ΜΑΤΣΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΓΚΑΝΗ
ΕΤΩΝ 87
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλέιου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΗΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝ ΑΒ' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΡΡΗΓΑ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΡΗΓΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
--------