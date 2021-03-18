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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18 Μαρτίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΣΤ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 95

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

ΒΑΣΩ χηρα ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΤΖΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

ΜΑΡΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΑΣ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

 

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 91)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:30 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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