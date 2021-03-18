Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18 Μαρτίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΣΤ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 95
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΒΑΣΩ χηρα ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΤΖΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΜΑΡΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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