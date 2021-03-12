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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΕΤΡ. ΜΠΟΣΙΝΗ
ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΥ, ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΡΙΤΣΑΡΝΤ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΜΟΣΧΟΒΟ
ΕΤΩΝ 74
 
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 13-3-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΛΙΑ ΜΟΣΧΟΒΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΣΧΟΒΟΥ, ΟΛΓΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΓΓ. ΓΑΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  11,30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΣΤΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΡΩΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ ΓΑΡΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΜΑΞΙΜΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

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