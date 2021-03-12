Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΕΤΡ. ΜΠΟΣΙΝΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΥ, ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΡΙΤΣΑΡΝΤ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΜΟΣΧΟΒΟ
ΕΤΩΝ 74
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 13-3-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΛΙΑ ΜΟΣΧΟΒΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΣΧΟΒΟΥ, ΟΛΓΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΓΓ. ΓΑΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΣΤΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΡΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ ΓΑΡΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΜΑΞΙΜΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]