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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ - ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΦΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 11-3-2021 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (χήρα) ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ, ΟΛΓΑ ( χήρα ) ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ   

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΟΛΙΒΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ, ΜΑΡΙΝΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΟΛΙΒΙΕΡΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ *ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 2:30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΤΕΙΒΙΝΤ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΛΙΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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