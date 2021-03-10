Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ - ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΦΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 11-3-2021 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (χήρα) ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ, ΟΛΓΑ ( χήρα ) ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΟΛΙΒΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ, ΜΑΡΙΝΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΟΛΙΒΙΕΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ *ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 2:30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΤΕΙΒΙΝΤ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΛΙΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448