Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕΡΕΖΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΠΑΤΡΙΚ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΥΙΣ ΠΙΤΣΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΥΤ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΜΑΡ. ΘΕΜΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΝΗ, ΜΑΡΚ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΤΩΝ 70
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 9-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΚΑNABIΤΣΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΣΗΜΩ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΠΡΙΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ & ΜΙΣΕΛ ΜΑΡΖΙΓΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.