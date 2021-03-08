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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕΡΕΖΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΠΑΤΡΙΚ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΥΙΣ ΠΙΤΣΙ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΥΤ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΜΑΡ. ΘΕΜΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΝΗ, ΜΑΡΚ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ         

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΤΩΝ 70
 
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 9-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΚΑNABIΤΣΑ
ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΣΗΜΩ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΠΡΙΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ & ΜΙΣΕΛ ΜΑΡΖΙΓΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟ

ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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