Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να αφήσουν πίσω ότι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση;

Ένα άκρως ενδιαφέρον Ευρωπαϊκό Έργο που αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, υλοποιείται αυτή την περίοδο από την Πατρινή εταιρία p-consulting.gr.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με τους υπεύθυνους της γνωστής εταιρίας σχετικά με το Έργο “Dropping the Baggage – Investing in the future”, μας ενημέρωσαν πως "έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτών προκειμένου να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν ποιοι μαθητές/σπουδαστές σκέφτονται να εγκαταλείψουν την εκπαιδευτική διαδικασία, και την εκπαίδευση τους προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν μια προσωποποιημένη προσέγγιση/διδασκαλία για τη στήριξη αυτών των μαθητών/σπουδαστών.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από οκτώ φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εταίρος στο Έργο “Dropping the Baggage” από την Ελλάδα είναι η p-consulting.gr.

Κύριοι στόχοι

-Η ανάπτυξη εργαλείων για τους εκπαιδευτές με στόχο τη στήριξη των μαθητών/σπουδαστών, προκειμένου να «πετάξουν από πάνω τους» όσα τους βαραίνουν, να αφοσιωθούν στην εκπαίδευση τους και να αναπτύξουν «κρυμμένες» δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν στη ζωή τους και στην επαγγελματική τους πορεία.

-Η αλλαγή της εκπαιδευτικής «κουλτούρας» και των «κλασσικών» μεθόδων εκπαίδευσης και η παρότρυνση των εκπαιδευτών να προσαρμόσουν τη διαδικασία της μάθησης, προκειμένου αυτή να γίνεται με τρόπο που να ενθαρρύνει τους μαθητές/σπουδαστές να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το δικό τους ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

-Η αλλαγή της εκπαιδευτική διαδικασίας προς μια πιο ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το κοινωνικό υπόβαθρο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/σπουδαστές θα λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ανάπτυξη ατομικών πλάνων διδασκαλίας και τη θέσπιση προσωποποιημένων στόχων για τη απόδοση των μαθητών/σπουδαστών.