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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟ

ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΗ

ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΙΝΑ ΤΕΛΩΝΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΛΩΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΑΣΤ. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ

(ΕΤΩΝ 23)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΣΑΒΒΟΥΛΑ & ΙΟΥΛΙΟΣ

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ        ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΟΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ»

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. Ο.Ε.

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. 2610 336 825

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ΚΗΔΕΙΑ

 
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΧ. ΜΕΤΣΗ

{ΕΤΩΝ 66}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

& ΩΡΑ 2 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΑΘΑΝ. ΝΤΑΚΟΥ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΒΑΡΒΑΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ                 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ

{ΕΤΩΝ 88}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΜΑΚΡΙΝΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ,

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΑ, ΜΑΚΡΙΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

   ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ

 {Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – παιδικός καρκίνος}

ΦΛΟΓΑ.

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΤΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΓΙΟ, ΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ

ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡ. ΛΟΥΔΑΡΟ

ΕΤΩΝ 55

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ..

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ; ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΓΕΩΡ. ΛΟΥΔΑΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΜΑΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ

ΙΛΙΑ ΤΟΜΑΣΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΜΑΣΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΑΝΘΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΡΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΙΓΙΟ- ΑΙΓΕΙΡΑ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ- ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΙΓΙΟ- ΑΣΗΜ. ΦΩΤΗΛΑ 16

ΤΗΛ: 2691020402- 2691021926- 2691028703

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