Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΗ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΙΝΑ ΤΕΛΩΝΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΛΩΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΑΣΤ. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
(ΕΤΩΝ 23)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΣΑΒΒΟΥΛΑ & ΙΟΥΛΙΟΣ
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΟΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ»
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610 336 825
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΧ. ΜΕΤΣΗ
{ΕΤΩΝ 66}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
& ΩΡΑ 2 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΑΘΑΝ. ΝΤΑΚΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΒΑΡΒΑΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ
{ΕΤΩΝ 88}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ,
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ, ΜΑΚΡΙΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ
{Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – παιδικός καρκίνος}
ΦΛΟΓΑ.
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΤΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΓΙΟ, ΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ
ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡ. ΛΟΥΔΑΡΟ
ΕΤΩΝ 55
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ..
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ; ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡ. ΛΟΥΔΑΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΜΑΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
ΙΛΙΑ ΤΟΜΑΣΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΜΑΣΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΑΝΘΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΡΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΙΓΙΟ- ΑΙΓΕΙΡΑ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ- ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΙΓΙΟ- ΑΣΗΜ. ΦΩΤΗΛΑ 16
ΤΗΛ: 2691020402- 2691021926- 2691028703
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