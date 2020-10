Εκεί που το self service πλύσιμο αυτοκινήτου γίνεται "παιχνιδάκι"

To πλυντήριο αυτοκινήτων self service WASH ME συμπλήρωσε 10 χρόνια και προσφάτως ανακαινίστηκε. Όλες οι υπηρεσίες γίνονται γρήγορα, οικονομικά, και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Με λειτουργία 7 ημέρες την εβδομάδα, και συνεχές ωράριο, σίγουρα θα βρείτε τον χρόνο να το επισκεφθείτε. Διαθέτει 4 θέσεις πλυσίματος, 5 θέσεις σκούπα, μηχάνημα καθαρισμού ταπέτων καθώς και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Αξίζει να αναφερθεί πως οι πιο σύγχρονες λύσεις στην επεξεργασία νερού , βρίσκουν πρακτική στο πλυντήριο αυτοκινήτων self service WASH ME. Ελάτε να πλύνετε το αυτοκίνητό σας με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας , με νερό απαλλαγμένο από άλατα χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα.