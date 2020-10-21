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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΛΩΝΑΡΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ.

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*  Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873


κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας
σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΜΠΙΡΜΠΑ
ΕΤΩΝ 88

Κηδεύομε την Τετάρτη 21-10-2020 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καμινίων Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αρχοντούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Θεόδωρος Μπίρμπας, Κων/νος & Κατερίνα Μπίρμπα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Ανδρέας, Μάριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ "«ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»".

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 83

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 M.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΛΑΖ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 57

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΛΑΖ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΤΙΟΠΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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