Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΛΩΝΑΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΜΠΙΡΜΠΑ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύομε την Τετάρτη 21-10-2020 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καμινίων Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αρχοντούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Θεόδωρος Μπίρμπας, Κων/νος & Κατερίνα Μπίρμπα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Ανδρέας, Μάριος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ "«ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»".
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 M.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΛΑΖ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 57
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΛΑΖ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΤΙΟΠΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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