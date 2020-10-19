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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΡΕΠΠΑ

{ΕΤΩΝ 76}

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΜΠΑΚΑ)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ.

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΤΡΙΟ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΧΑΡΑ ΡΕΠΠΑ, ΒΙΚΥ ΡΕΠΠΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ          

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                     

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Πένθη Γραφείο Τελετών Βανταράκης

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