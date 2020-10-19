Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΡΕΠΠΑ
{ΕΤΩΝ 76}
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΜΠΑΚΑ)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΤΡΙΟ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΑΡΑ ΡΕΠΠΑ, ΒΙΚΥ ΡΕΠΠΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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