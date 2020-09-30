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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

 
ΦΩΤΕΙΝΗ  (χήρα) ΣΑΒ. ΚΑΖΑΝΗ

 ΕΤΩΝ   96
 
Θανούσα  κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο   την Πέμπτη

1-10-2020  & ώρα 11  π. μ.  από  τον  Ιερό  Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.      

 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΚΑΖΑΝΗ  &  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΤΕΛΜΕΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΗ

 ΜΑΡΙΑ(χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΖΑΝΗ

 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ             ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΒΕΡΗ

{ΕΤΩΝ 66}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, ΠΑΤΡΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΒΑΡΒΕΡΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΡΒΕΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΡΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:                        

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης 

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα Τηλ./Fax: 2610 436425 Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-9-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ & ΣΑΒΒΑΣ ΦΡΑΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΣΠΗΛΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΟΙ   

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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